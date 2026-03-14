La joya de la Explanada de Alicante para disfrutar de las mejores tapas de la chef mimada de los Reyes

Alicante vive una nueva revolución gastronómica en su paseo más emblemático. Geni Perramón y su madre, la reconocida chef María José San Román, han inaugurado oficialmente La Barra del Gourmet, un proyecto que supone la "síntesis" de medio siglo de experiencia en la hostelería alicantina.

Para Geni Perramón, este es un hito cargado de emoción. "Es un proyecto más personal mío porque tenía ganas de que hubiera un local así en la Explanada", explica, destacando que es una declaración de intenciones tras 51 años de trayectoria familiar en la ciudad.

El local nace con la vocación de ser el epicentro de la vida social. "Queremos hacer que sea una barra alicantina con el mejor producto para que cuando la gente venga se lleve un recuerdo bonito de esta ciudad", afirma Perramón.

La Barra del Gourmet no solo busca atraer al turista, sino consolidarse como punto de reunión para los locales. El horario, de 08:30 a 00:00 horas, permite desde desayunos con bollería artesana hasta coctelería de alto nivel por la noche.

El concepto reivindica un modelo de negocio que ha traspasado fronteras. San Román recuerda que el legendario chef Joel Robuchon era asiduo a su taberna original: "Venía mucho y se sorprendía con los tomates, con el aceite... Lo que hizo fue venir a copiar este modelo de negocio y se lo llevó a París, a Nueva York y a Madrid".

La propuesta gastronómica se mantiene fiel a la filosofía de la familia: producto de cercanía y kilómetro cero. "Trabajamos con el huerto de mi hermano Perramón. Intentamos que todos los productos sean de temporada, sostenibles y locales", asegura Geni.

Desde alcachofas y tomates de Mutxamel hasta la quisquilla de Santa Pola, la oferta es una exhibición de la despensa de la provincia. Y a eso suma que "aquí tenemos que vender arroces, arroces buenos porque al final es lo que nos caracteriza a los alicantinos", añade convencida de que su "mejor versión" se proyecta en este nuevo espacio.

La arquitectura del local, obra del despacho Subarquitectura (Andrés Silanes y Fernando Valderrama), es un tributo visual a Alicante. Utiliza mármol Rojo Alicante y Negro Marquina, y sus formas curvas imitan las famosas ondas de la Explanada.

"Hemos querido meter un poquito la Explanada dentro del local para que sea un local que no se pase nunca de moda", detalla Perramón sobre un diseño que también incluye cristales traslúcidos similares a los del metro de París.

Para la familia, este local es más que un negocio; es una forma de agradecer. "Este proyecto también es una forma de devolverle a Alicante algo bonito, para mí es un regalo para la ciudad", confiesa Geni con la mirada puesta en la responsabilidad generacional que ahora asume.

Con un equipo de cien personas trabajando de forma coordinada entre la Taberna original y este nuevo espacio, La Barra del Gourmet busca ser el nuevo referente.