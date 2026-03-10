Así es la primera croquetería de Alicante: abierta por los ganadores de la mejor croqueta de la ciudad

Alicante incorpora a su panorama gastronómico la primera croquetería especializada de la ciudad.

El nuevo proyecto, Che’Cretas, nace de la mano de Cheos San Gabriel, el equipo que en 2025 se alzó con el premio a la Mejor Croqueta de Alicante en el certamen organizado por Alacroqueta, gracias a una croqueta de jamón trufada que ahora pasa a ocupar un lugar central en su carta.

La apertura llega tras casi una década de vacío en este nicho concreto. El cierre de Mery Croket, referencia local en su momento, dejó a la ciudad sin un espacio dedicado en exclusiva a este producto.

Desde entonces, la demanda de una croquetería ha sido recurrente entre los alicantinos, sobre todo en los últimos años, cuando ha habido una creciente demanda de estos bocados y un mayor número de concursos.

Prueba de ello es que en el primer festival Alacroqueta, que coronó la receta de Cheos, se vendieron más de 80.000 croquetas en un fin de semana. Tras su elaboración, el podio lo completaron la croqueta gourmet de chorizo ibérico de La Taberna del Gourmet y la 'coca amb tonyina' de La Favorita.

Che’Cretas se presenta como una propuesta de croquetas gourmet en formato delivery, con una oferta inicial estructurada en cinco sabores fijos y una croqueta sorpresa mensual.

Entre las referencias destacadas, además de la ya mencionada croqueta de jamón trufada, figuran una croqueta de carrillera cocinada a fuego lento y otra de gamba roja combinada con queso grana padano, que apuntan a una línea de elaboraciones más elaboradas que la croqueta tradicional de barra.

"Creo que son croquetones porque tienen su buen tamaño. Puedes pedirlas en Glovo y disfrutarlas donde y con quien te apetezca", señaló en su visita Elena Vidal.

El negocio arranca con una estrategia orientada al consumo a domicilio. Las croquetas están disponibles desde el primer día a través de plataformas de reparto a domicilio, lo que permite al proyecto prescindir, al menos en esta fase inicial, de la estructura clásica de un local de hostelería con servicio en sala.

Cheos San Gabriel cuenta con la ventaja de contar con el reconocimiento obtenido en el concurso de 2025, que sitúa a los impulsores de Che’Cretas en un local donde la croqueta ocupa un puesto principal.