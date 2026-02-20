Este pueblo de Alicante consolida sus Jornadas Gastronómicas con el ronqueo del atún y chefs de vanguardia

Las Jornadas Gastronómicas de Finca Santa Luzia en Sant Joan d’Alacant vuelven a encender los fogones con un optimismo respaldado por las cifras: el cartel de "completo" ya cuelga para su jornada de cierre dedicada al ronqueo del atún rojo. Esta iniciativa, que nació con vocación de permanencia, busca superar el éxito del año pasado reforzando su identidad basada en el producto y la innovación.

El calendario arranca con fuerza el lunes 2 de marzo con la presencia de Nanín Pérez, del restaurante Plëgat. El chef ganador del premio al cocinero revelación de España en la edición de 2018 de Madrid Fusión es el primer invitado de esta edición, en un gesto que busca rendir homenaje a su tradición y peso en el sector, como explica Javi Ruiz, gerente del Grupo Juan XXIII.

A partir de ahí, de martes a jueves cada día un menú especial que arranca a las 15 horas, como en todas las jornadas. Y para remarcar lo especial de esta propuesta está el extenso cóctel que empieza a las 13:30 con diez tapas. Entre ellas, jamón de bellota, atún rojo o filete tártaro.

El relevo entre los cocineros invitados lo tomará el viernes 6 de marzo José Ynglada, del restaurante Arahy en Madrid. Su experiencia en el atún rojo le ha convertido ya en el favorito del público en esta propuesta.

La admiración por Ynglada es mutua en la casa, como reconocen los organizadores. Con él buscan destacar su maestría en el tratamiento de la materia prima, el que consideran que es un pilar fundamental en la filosofía de la Finca.

El chef de Finca Santa Luzia, Nacho Blázquez, explica en la presentación de este jueves de las jornadas que ha introducido cambios significativos para mejorar la experiencia del comensal. Una de las grandes novedades de este año es la incorporación de una barbacoa circular, diseñada para que el público pueda acercarse y ser testigo directo del cocinado de las carnes.

Las novedades

Ese no será el único cambio porque las jornadas evolucionan en su servicio:

De lo compartido a lo individual: Se pasa de los aperitivos al centro a un menú degustación íntegramente individual.

El arroz como protagonista: La exhibición de arroces seguirá siendo uno de los hitos de cada jornada.

El alcalde de Sant Joan, Santiago Román, ha mostrado su orgullo por contar con un establecimiento de este nivel: “Lo que funciona hay que cuidarlo y mejorarlo. El año pasado fue un éxito total y con este apoyo demostramos que vamos a cuidar el comercio local y la hostelería”.

Y la parte más emocional la ha traído Luis Ángel Ruiz, el nuevo director del CdT de Alicante, que ha recordado su conexión personal con la familia propietaria: “He recaído en mis orígenes, empecé a trabajar aquí hace 40 años. La gastronomía es cultura y en Alicante podemos dar lecciones de cocina tradicional e innovación”.

"Buscamos profesionales que aporten cocina de mercado y materias primas rebuscadas para sorprender a nuestros clientes", concluye Javier Ruiz.