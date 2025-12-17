Juanfran Asencio en la demanda de panetones por Navidad: "Hago mil al día y nos han roto todas las previsiones"

Juanfran Asencio y Juani Navarrete con tres de los formatos que preparan en su pastelería de Aspe.

La campaña de panetones esta Navidad está resultando excepcionalmente intensa para Juanfran Asencio, uno de los pasteleros más conocidos de la provincia de Alicante. Y es que pese al aumento de las materias primas, la búsqueda de este dulce de origen italiano ha aumentado: "Se nos han roto todas las previsiones".

Este auge de la demanda se debe, en parte, a que "han entrado al partido otras empresas que han confiado en nosotros". Estas se suman a aquellas que ya repetían año tras año para regalar panetones a clientes, proveedores y amigos. Y lo ha podido comprobar cuando a principios de diciembre han tenido que "cerrar la página web" puntualmente para atender.

Toda una prueba del éxito que consigue con su mujer Juani Navarrete desde Aspe, en el corazón de la provincia. "Estamos elaborando sobre mil diarios", aunque esto depende del tamaño. Sin embargo, a este ritmo, "no llegamos" a cubrir el volumen que este otoño les están pidiendo.

Un alto ritmo de trabajo que se marca porque la elaboración de Juanfran Asencio es "fresca, diaria". Y es que lo considera fundamental ya que no pueden ni deben almacenar el producto, pues se notaría la diferencia en la frescura. Un problema que no tienen con esta alta demanda.

Desde los tiempos en que estaba trabajando "solo día y noche" con la ayuda de su suegra, hasta ir añadiendo más hornos en su pastelería, la demanda ha ido creciendo. El espacio de toda la vida que tenían se quedó pequeño. Esto les obligó a abrir un obrador de apoyo dentro del pueblo, que solo se habilita en Navidad para la elaboración exclusiva de panetones.

No obstante, incluso este obrador de apoyo "se ha quedado pequeño". Por ello, reconoce en esta entrevista a EL ESPAÑOL que está planteándose si "ir a una nave industrial para poder abastecer toda la demanda que tenemos".

Entre sus creaciones más especiales se encuentra el Panettone Crusset, uno con el que quiso homenajear a la madre de Carlos Herrera, Blanca. Asencio forjó una gran relación con ella a través del presentador, declarado gran seguidor de sus pasteles. Con ella incluso hacía postres en la cocina durante las visitas veraniegas.

Otros panetones destacados son aquellos que pueden considerarse como joyas, como el de chocolate Dubai, una creación que lanzó en 2022 y que está enamorando al público. Este contiene pistacho y unas pasas que, al ir al horno con mantequilla, se vuelve crujiente y se incorpora a la pasta de pistacho con chocolate blanco.

Finalmente, esta exquisitez se corona con chocolate puro belga del 70 %, pistachos caramelizados por ellos mismos, y "un toque de pan de oro", lo que le otorga "una brillantez y una y una textura al panetone fuera de serie".

Y para el propio pastelero, ¿cuál es su favorito? Su elección es "el de chocolate naranja", un sabor que también es el favorito de sus compradores. A Juanfran Asencio le encanta porque "la naranja le da un toque de frescura al panetone que es espectacular".

Los panetones de Juanfran Asencio viajan más allá de su tienda en Aspe, ya que también tiene acuerdos en tiendas por toda España y se pueden encargar a través de su página.