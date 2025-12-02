La chef Esperança Cano de La Nucía es elegida promesa de la cocina valenciana 2025 al frente del centenario El Xato

La chef Esperança Cano Figueira, al frente del restaurante centenario "El Xato", fue reconocida el pasado mes como la "Promesa de la Cocina de la Comunitat Valenciana" 2025, durante la gala de los 55 Mejores Restaurantes de la Comunitat Valenciana.

Este premio destaca su talento, dedicación y la excelencia culinaria que mantiene en cada plato, además de coincidir con la reciente renovación de la Estrella Michelin del establecimiento.

El alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, asistieron al evento para felicitar personalmente a la chef por este importante logro.

El Xato celebra en 2025 sus 110 años de historia, consolidándose como un referente gastronómico en la Comunitat Valenciana. Actualmente, la quinta generación familiar mantiene viva la esencia del restaurante gracias al liderazgo de Esperança Cano Figueira, quien ha sabido combinar la tradición con la innovación culinaria.

En la gala, la joven chef fue felicitada por numerosos colegas del sector, reconocimiento a una trayectoria que no deja de crecer.

A lo largo de más de un siglo, la cocina de El Xato ha sabido evolucionar con los tiempos sin perder su identidad, preservando los sabores auténticos de la tierra y la esencia de los platos tradicionales que la han hecho emblemática.

Tirolina

La Nucía y Polop estarán conectados por el aire dentro de poco. Los dos ayuntamientos han conseguido una subvención europea de 4,2 millones de euros para levantar un proyecto que promete dar mucho que hablar.

La tirolina, de casi kilómetro y medio, sobrevolará el valle entre ambos municipios. La iniciativa se incluye dentro de la 'Ruta Patrimonial del Agua', que busca recuperar espacios históricos y, al mismo tiempo, sumar experiencias turísticas que atraigan visitantes.

El proyecto, valorado en más de siete millones de euros, combina aventura, cultura y sostenibilidad. Un cóctel que coloca a estos pueblos de la Marina Baixa en el mapa del turismo activo y cultural de la provincia.

Conectando pueblos

La gran protagonista será la tirolina doble que unirá La Nucía y Polop. Tendrá dos tramos de más de 700 metros y, en su punto más alto, los visitantes volarán a 80 metros sobre el suelo.

Una experiencia pensada tanto para los amantes de la adrenalina como para quienes quieran ver el paisaje desde otra perspectiva.

"Gracias a esta subvención de Fondos Europeos La Nucía y Polop estarán unidos por el aire con una gran tirolina. Un atractivo turístico que revitalizará los cascos antiguos, a todos los niveles: comercial, restauración, hostelero", destacaba Bernabé Cano, alcalde de La Nucía