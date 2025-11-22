El '100 Montaditos británico' que llega por primera vez a Alicante: será el único de todo el continente

Los millones de británicos que visitan cada año la provincia de Alicante están de enhorabuena por la apertura de un pequeño trozo de las islas en suelo español.

La cadena británica de pubs Wetherspoon ha confirmado la apertura de su primer establecimiento fuera del Reino Unido e Irlanda, y el lugar elegido es el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

Los Wetherspoon son una especie de 100 Montaditos a la británica, destacando por sus bajos precios, sus desayunos y, sobre todo, su cerveza.

Este hito representa un momento histórico para la marca fundada por Tim Martin hace más de cuatro décadas y supone un reconocimiento al peso del turismo británico en la Costa Blanca, el más importante de toda la región, que suma más de 500.000 pasajeros mensuales.

El establecimiento se ubicará en una zona estratégica por donde pasarán a diario miles de británicos antes de embarcar.

La apertura está prevista para finales de enero de 2026, y el pub operará siete días a la semana, en horario de 6:00 a 21:00 horas.

Con una superficie cercana a los 93 m² para clientes en una sola planta, el local incluirá además una terraza exterior.

El modelo de negocio de Wetherspoon se basa en precios bajos y accesibles. Una pinta de cerveza puede costar desde 1,49 libras en algunos locales londinenses, mientras que el precio medio en la capital británica supera las 6 libras.

El menú incluye clásicos británicos como el desayuno inglés completo (desde 4,45 libras), fish and chips (desde 8,39 libras la versión pequeña), y una amplia variedad de hamburguesas, currys y pizzas.

Aunque es una marca británica, también tiene locales en Gales, Escocia, Irlanda del Norte e Irlanda.

Según la información oficial, aproximadamente el 90 % del menú será similar al que se ofrece en otros pubs Wetherspoon, con platos icónicos como fish and chips y el tradicional desayuno inglés.

Sin embargo, la oferta también incluirá cocina local, como gambas al ajillo y tortilla española, adaptándose así al entorno mediterráneo.

"Tenemos muchas ganas de abrir nuestro primer pub en el extranjero. Creemos que será popular entre la gente que viaja desde el aeropuerto de Alicante. Nuestro objetivo es abrir varios pubs en el extranjero en los próximos meses y años, incluidos algunos en aeropuertos", señaló su fundador.