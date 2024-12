La hamburguesería que recomienda 'Cenando con Pablo' en un pueblo de Alicante: "Siempre me sorprende"

'Cenando con Pablo' en The Vicbros Burger.

El conocido influencer gastronómico Cenando con Pablo tiene a la provincia de Alicante como uno de sus destinos preferidos, marcada en su mapa por la gran cantidad de restaurantes que destacan por su calidad y originalidad.

Pablo, famoso por sus reseñas de todo tipo de comida, desde paellas hasta mariscadas, ha visitado localidades como Tabarca, Alicante, Elche, El Campello y San Vicente del Raspeig. Esta última ha sido una de sus favoritas, donde ha dejado algunas de sus mejores recomendaciones gastronómicas.

Entre los lugares que ha destacado se encuentra la hamburguesería The Vicbros Burger, a la que ha acudido en tres ocasiones. Este establecimiento, regentado por los hermanos Daniel y Óscar Victoria, ha ganado numerosos premios en el concurso The Champions Burger, celebrado en diferentes puntos de España.

Para el influencer, se trata de "la hamburguesería que más lo está reventando en Alicante". En su última visita al local, situado en la calle Lo Torrent de San Vicente, probó las nuevas propuestas de carnes maduradas.

Desde su inauguración, la propuesta de los hermanos Victoria ha recibido un apoyo masivo, destacando por la calidad de sus elaboraciones y la innovación en sus platos. Una de sus creaciones más atrevidas, La Indomable, ganó The Champions Burger durante su parada en Alicante el pasado abril. Esta hamburguesa sorprendió al jurado con ingredientes poco convencionales, como mango y pico de gallo.

En su carta, The Vicbros Burger ofrece opciones para todo tipo de paladares, desde los más tradicionales hasta los más arriesgados. Pablo destacó especialmente El Secreto de Grace, una hamburguesa que sustituye el pan tradicional por berlinas, combinando sabores dulces, ácidos y picantes en lo que definió como "una explosión de sabores".

A pesar de estas propuestas innovadoras, la estrella de la carta sigue siendo La Vicbros, su hamburguesa más vendida. "No me extraña que vendan tantas", comentó el influencer durante su última visita.

Actualmente, The Vicbros Burger compite por ganar la final europea de The Champions Burger, que se celebrará en Barakaldo. Entre sus apuestas para llevarse el título resalta La Orgásmica, una creación que combina pan artesano con caramelo de beicon y fritos, carne madurada, queso Monterey Jack, dos salsas caseras y torreznos de Angus. "Siempre me sorprende la cantidad de sabores y matices que tiene", expresó Pablo sobre esta hamburguesa que ya es una de sus favoritas.