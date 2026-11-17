El pueblo más bonito de España para recorrer a pie con un castillo declarado Monumento Nacional: ideal para una escapada

Hay pueblos que se visitan y pueblos que se recorren sin rumbo fijo y sin mirar el reloj. Biar, en el interior de la provincia de Alicante, pertenece claramente a la segunda categoría. Sus calles empedradas, su casco histórico medieval y su imponente castillo, declarado Monumento Nacional en 1931, convierten esta localidad del Alto Vinalopó en una escapada perfecta para quienes buscan historia, paisaje y buenas vistas sin renunciar a un paseo tranquilo.

Y es que una localidad como Biar no se entiende sin su fortaleza. El castillo se alza sobre un cerro rocoso a unos 750 metros de altitud y domina desde arriba el casco antiguo, las murallas y el valle que rodea la localidad. Su origen se remonta al siglo XII, durante el dominio musulmán, y conserva elementos que explican por qué es una de las joyas defensivas de la provincia.

La fortaleza fue declarada Monumento Nacional el 4 de junio de 1931 y hoy está catalogada como Bien de Interés Cultural. Forma parte, además, de la Ruta de los Castillos del Vinalopó, un itinerario que reúne algunos de los enclaves militares más evocadores del interior alicantino.

Merece la subida

El acceso al castillo se hace a pie desde el casco urbano, y esa caminata forma parte del encanto de la visita. La fortaleza se adapta al terreno con una planta irregular, protegida en su cara norte por un acantilado y defendida al sur por un doble recinto amurallado con torres semicirculares.

Su gran protagonista es la torre del Homenaje, de planta cuadrada y unos 19 metros de altura. En su interior se conserva una bóveda almohade del siglo XII, considerada una de las más antiguas de España en arquitectura militar. Desde lo alto, las vistas sobre Biar, los campos y las montañas cercanas justifican por sí solas el esfuerzo.

No es solo un mirador: es un lugar para imaginar la frontera medieval entre Castilla y Aragón. Jaime I conquistó Biar en 1245, tras un asedio, y la villa pasó a desempeñar un papel clave en la defensa del sur del Reino de Valencia.

Recorrer Biar a pie

El mejor plan en Biar es dejar el coche y caminar. El casco histórico es un laberinto de calles estrechas, empinadas y empedradas que descienden desde el castillo y revelan el carácter medieval de la villa.

La ruta ideal puede comenzar en la plaza donde se encuentran el Ayuntamiento y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. El templo combina trazas góticas tardías con una portada renacentista y una torre barroca, y desde allí se accede al barrio de San Roque, una de las zonas con más encanto tradicional del pueblo.

Naturaleza y senderismo

Pero Biar no vive únicamente de su patrimonio. Está situado junto a la Sierra de Mariola y ofrece varias rutas para quienes quieran alargar la escapada con naturaleza. Entre las opciones destacan la Serra del Frare, la Serra de la Fontanella y los senderos botánicos del Reconco y del Fraile.

Además, por la localidad pasan el Camino de Santiago, el Camino del Cid y varias vías verdes. Esto convierte a Biar en un buen punto de partida para una escapada de fin de semana que combine patrimonio, montaña y gastronomía.

Una escapada muy alicantina

A unos 45 kilómetros de Alicante, Biar permite desconectar de la costa sin alejarse demasiado de la provincia. Es un destino especialmente atractivo para una visita de un día o un fin de semana tranquilo, con el castillo como gran atractivo y un casco antiguo que se disfruta mejor sin prisa.

Biar demuestra que los pueblos más memorables no siempre están junto al mar. A veces, el mejor plan es subir por unas calles de piedra, llegar a una fortaleza de casi mil años y contemplar desde arriba un paisaje que parece hecho para caminar.