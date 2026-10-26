El mercadillo medieval para visitar desde el 30 de octubre: más de 800 puestos y degustaciones desde 5 €

Otoño rima con mercadillos medievales en Alicante. Si bien el frío todavía no ha visitado la provincia, los planes acorde a la temporada brillan por su abundancia.

En el caso de Cocentaina, la localidad vuelve a preparar sus calles para una de las citas más esperadas del otoño alicantino. La Fira de Tots Sants se celebrará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026, aunque los visitantes podrán empezar a recorrer los puestos ya desde la tarde del jueves 29, cuando abre la actividad comercial.

La feria, que este año alcanza su 680.ª edición, reunirá más de 800 expositores en un recorrido que mezcla comercio, artesanía, gastronomía, ganado, maquinaria y ocio. Está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural Inmaterial, y su origen se remonta a 1346, cuando el rey Pedro IV el Ceremonioso concedió el privilegio de celebrar la feria a la villa.

En pleno casco histórico

El gran atractivo sigue siendo el ambiente que se crea en el centro histórico de Cocentaina. El Mercado Medieval, el Zoco Árabe y el Porrat Valencià transforman las calles en un gran escaparate de oficios tradicionales, artesanía, especias, telas, productos locales y animación de calle.

La oferta comercial se completa con espacios dedicados a la alimentación, la restauración y los food trucks, donde no faltarán embutidos, quesos, salazones, frutos secos, dulces, turrones, mieles y mermeladas.

La feria conserva además su carácter más tradicional: espectáculos ecuestres, feria de ganado, exposiciones de maquinaria agrícola e industrial y tratos de compra y venta que, en algunos casos, se siguen cerrando de forma oral.

Degustaciones

Una de las propuestas más accesibles será el desayuno popular de Feria, previsto para el domingo 1 de noviembre a las 9.00 horas en el Pla de la Font. Los tickets cuestan 5 euros y podrán adquirirse a través de la web oficial de la feria o presencialmente en el propio Pla de la Font desde las 8.00 horas.

También habrá opciones para los amantes del aceite de oliva. El sábado 31 de octubre, la Cooperativa Agrícola de Cocentaina organizará visitas guiadas a su almazara, con salidas a las 9.30, 11.00 y 12.30 horas. La actividad incluye la visita a las instalaciones y termina con una degustación de aceites.

Fechas y horarios clave

Jueves 29 de octubre: apertura comercial de los más de 800 expositores a las 18.00 horas; el Día del Xiquet dará el pistoletazo de salida a las atracciones.

- Viernes 30 de octubre: inauguración oficial a las 11.00 horas en la plaza del Pla, con la lectura del histórico privilegio de la feria.

- Sábado 31 de octubre: visitas guiadas a la almazara y degustaciones de aceite.

- Domingo 1 de noviembre: desayuno tradicional en el Pla de la Font desde las 9.00 horas.

Interior de Alicante

La Fira de Tots Sants es una buena excusa para acercarse al Comtat y conocer Cocentaina más allá del mercadillo. Durante los tres días, la programación incluye conciertos, visitas guiadas, espectáculos y actividades familiares, por lo que conviene reservar buena parte del día —o incluso plantearse una escapada de fin de semana— para recorrer con calma tanto la feria como el patrimonio del municipio.

Con más de medio millón de visitantes previstos, la cita vuelve a confirmarse como uno de los grandes encuentros comerciales y culturales de la Comunitat Valenciana