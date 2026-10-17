La feria medieval ideal para visitar este mes de octubre: en un castillo de verdad con entrada gratis

Alicante acoge este fin de semana una de las propuestas más singulares del calendario de mercados temáticos de la provincia: el Mercado Pirata en el Castillo de Santa Bárbara, que se celebra del 16 al 18 de octubre en uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

La cita combina artesanía, animación y ambientación pirata en un enclave histórico con vistas a la bahía.

Un mercado pirata

La actividad transformará el recinto del castillo en un escenario inspirado en el mundo de los corsarios y la aventura marinera. Los visitantes podrán recorrer puestos artesanales, disfrutar de animación y propuestas de ocio familiar, todo ello enmarcado por la decoración y la estética de una fortaleza histórica.

La organización corre a cargo de La Fragua de Vulcano, y la propuesta está pensada tanto para residentes como para visitantes que busquen un plan diferente en el centro de Alicante durante el otoño.

Castillo de verdad

El principal reclamo de esta feria es su ubicación: el Castillo de Santa Bárbara, levantado sobre el monte Benacantil, a 166 metros de altura. Desde sus murallas se domina la ciudad, el puerto y la bahía de Alicante, lo que convierte el paseo por el mercado en una experiencia también patrimonial y paisajística.

El conjunto, declarado Bien de Interés Cultural, tiene origen en la época andalusí, aunque su fisonomía actual responde a sucesivas transformaciones medievales y posteriores. Sus recintos amurallados, torres y espacios defensivos ofrecen un marco poco habitual para este tipo de mercados temáticos.

Entrada gratuita al recinto

El acceso al Castillo de Santa Bárbara puede realizarse de forma gratuita a pie desde el centro histórico o desde la zona de la Playa del Postiguet. La web oficial del recinto calcula unos 30 minutos de caminata, de dificultad moderada.

Quienes prefieran evitar la subida pueden utilizar el ascensor que parte de la avenida Juan Bautista Lafora, frente al Postiguet. En este caso, la tarifa general indicada es de 2,70 euros, aunque es gratuita para pensionistas por jubilación y mayores de 65 años.

Fechas y detalles prácticos

El Mercado Pirata en el Castillo de Santa Bárbara se desarrollará durante tres jornadas, del viernes 16 al domingo 18 de octubre, en Alicante. La cita se suma a una agenda otoñal especialmente activa en la provincia, con otros eventos como el Mercado Íbero-Romano de Monforte del Cid, también este fin de semana, o el Mercado Medieval de Cocentaina, previsto para el 30 de octubre.

Para quienes busquen un plan de fin de semana con historia, vistas al Mediterráneo y ambiente festivo, esta feria ofrece una combinación difícil de repetir, un mercado temático dentro de una fortaleza real y con acceso gratuito a pie.