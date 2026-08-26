El refugio futbolístico de Messi, River Plate y la Premier League en un pueblo de Alicante: un resort de lujo con spa

Messi y Almada con la selección Argentina a su paso por La Finca Resort en 2025. La Finca Resort

La provincia de Alicante cuenta con un rincón exclusivo que se ha consolidado definitivamente en el mapa de la élite del fútbol internacional. Se trata de La Finca Resort, un lujoso complejo deportivo situado en la pequeña localidad de Algorfa.

Este rincón de la Vega Baja se erige hoy como un auténtico "oasis" de tranquilidad para los deportistas profesionales, ubicado a apenas 35 minutos del aeropuerto de Alicante. Sus responsables presumen de un paraíso de tres millones de metros cuadrados de zonas verdes que nació originalmente para el disfrute de los jugadores de golf, pero que se ha transformado en un reputado centro de alto rendimiento multideportivo.

El complejo ha tenido uno de sus grandes hitos en noviembre de 2025, cuando la Selección de Argentina, la anterior campeona del mundo y bicampeona de América, lo eligió como su cuartel general en España. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mantuvo en absoluto secreto el destino de la concentración hasta el último instante para garantizar la máxima intimidad y el blindaje de sus estrellas.

Durante una estancia de ocho días, el astro rosarino Leo Messi lideró las sesiones de entrenamiento a puerta cerrada en Algorfa antes de disputar un compromiso amistoso contra Angola. Junto a él, futbolistas consagrados y jóvenes promesas de la albiceleste como el centrocampista Thiago Almada disfrutaron de la privacidad de este refugio deportivo.

La estela de éxito de La Finca Resort se ha prolongado con fuerza durante el verano de 2026, encadenando un total de once concentraciones deportivas de equipos internacionales. Uno de los grandes protagonistas de la temporada estival ha sido el gigante sudamericano River Plate, la casa de Almada.

El conjunto millonario convirtió el complejo alicantino en su centro de operaciones durante dos semanas completas de pretemporada. Los argentinos aprovecharon una infraestructura única que les permitió unificar el alojamiento, la preparación táctica, la recuperación física y la planificación en un mismo entorno.

La influencia del fútbol internacional en Algorfa también ha tenido un marcado acento británico. Este verano, el resort ha albergado las concentraciones de equipos masculinos como el Bristol City y el Preston North End, así como las categorías sub-21 del West Ham United y del Brighton & Hove Albion.

El fútbol femenino de primer nivel ha tenido un peso crucial en el complejo de la mano de las expediciones del Tottenham Hotspur y del Newcastle United. La nómina de clubes internacionales se ha completado con la presencia del Al Rayyan catarí, el Heart of Midlothian escocés y ya más cerca de casa, el Elche.

Incluso el colectivo arbitral de la Premier League inglesa, con dos expediciones de más de 100 personas para los cuerpos masculino y femenino, eligió este refugio alicantino para trabajar su preparación física y ensayar las novedades del reglamento y el VAR antes del inicio de su liga.

¿Por qué eligen este espacio? Sus responsables creen que la respuesta está en su modelo de servicio centralizado. Los equipos disponen de campos de entrenamiento en condiciones óptimas, pistas de pádel, tecnología de vanguardia, un gimnasio preparado para deportistas de élite y un exclusivo spa adaptado para la total recuperación tras el esfuerzo.

Con este imponente despliegue, el resort alicantino no solo atrae a los clubes más exigentes, sino que consolida a toda la provincia como un referente indiscutible del turismo deportivo profesional en el panorama global, como demuestran otros grandes destinos de preparación.