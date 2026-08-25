La espectacular ruta en bici para este verano que descubre un pueblo medieval esculpido en roca: "Clásico imprescindible"

Gema Payà prosigue su camino este verano en À Punt con las mejores rutas en bici de la Comunitat Valenciana. Valencians sobre rodes llega este miércoles a una de sus etapas más especiales para completar el recorrido que se adentra por la Vía Verde del Xixarra. Prometen una inmersión "íntima y montañosa" que unirá deporte, patrimonio y la belleza de algunos de los rincones rurales más impactantes del territorio.

El gran reclamo de esta entrega es el paso por Bocairent, catalogado oficialmente como "uno de los pueblos más bonitos de España" según la revista National Geographic. Este municipio de interior destaca como "un clásico imprescindible" para una escapada gracias a su "encanto histórico, naturaleza, gastronomía y rincones especiales".

Bocairent es una joya medieval con calles empedradas "donde las casas están excavadas en la piedra" y el dinamismo de su gente aporta "una nueva vida al legado medieval de la localidad". Según las descripciones, es un destino singular que "se disfruta sin mapa", caracterizado por sus empinadas vías y casas colgadas sobre la montaña donde "cada esquina es fotogénica y tiene aire medieval de verdad, no de decorado".

Uno de sus mayores tesoros son Les Covetes dels Moros, decenas de cuevas excavadas en la roca en sentido vertical que representan "algo único que no ves en otros sitios". Estas cavidades resultan fascinantes para los viajeros puesto que "no solo son impresionantes, también misteriosas, y la visita es muy divertida".

La naturaleza es otro pilar fundamental, ya que el municipio tiene "a un paso" el Parque Natural de la Serra Mariola. Esto permite a los visitantes "combinar paseo tranquilo por el pueblo con rutas de senderismo, fuentes, miradores y aire puro", resultando "ideal si te apetece desconectar sin hacer un viaje largo".

Gema Payà, presentadora del formato estrenado este verano en À Punt, reconoce que recorrer la geografía valenciana en bicicleta ha supuesto un gran impacto emocional. "Tenemos una joya y yo, empezando por mí misma, desconocía muchos de los lugares donde he ido", confiesa la periodista a EL ESPAÑOL al reflexionar sobre la riqueza de estos parajes.

El respeto por el entorno es otra de las señas de identidad de esta producción de TVBGN Production y Surf Channel. "En cada una de las rutas que he hecho he sentido mucho respeto porque a nuestro territorio hemos de tratarlo muy bien", relata Payà, quien recalca el valor de divulgar la cultura local.

A pesar de su exigencia física, la conductora del programa anima a toda la audiencia a sumarse a la experiencia. "No soy ciclista profesional, soy una deportista que le gusta coger la bici y hacer sus rutas", aclara para recordar que la bicicleta es, ante todo, una vía idónea para "recorrer el territorio, conocer lugares, entrevistar gente y comer, porque todo ciclista necesita cargar fuerzas".

El trayecto de esta semana arranca en Beneixama, un acogedor pueblo que aún "conserva la esencia de las antiguas alquerías musulmanas". Tras conocer a nuevos pobladores que se han asentado en el valle y saborear un tradicional figatell, el programa continúa su marcha hacia Banyeres de Mariola, coronado como "el municipio más alto de la provincia de Alicante".

La ruta cicloturista desvela también el pasado industrial de la comarca siguiendo el cauce del río Vinalopó. Los espectadores descubrirán enclaves como el Molí de l’Ombria, un espacio donde conocerán "cómo el papel marcó la vida de generaciones", conviviendo con el singular Museo de la Farmacia.

Gema Payà en el camino de Agres. À Punt

Finalmente, tras reponer fuerzas en la parada monumental de Bocairent, el grupo se adentrará en Alfafara bajo la silueta de la Cova de les Finestres y degustará "los secretos del herbero, el licor que embotella la biodiversidad de la sierra". La aventura de esta semana concluye en Agres, un idílico rincón "donde el sonido del agua de sus fuentes y la devoción a su santuario marcan el paso de la historia".