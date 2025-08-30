Parece la Toscana, pero está en Alicante: viñedos, casas de piedra y un atardecer que enamora

Si cierras los ojos, podrías pensar que estás paseando entre colinas italianas, rodeado de viñedos y casas de piedra bañadas por un atardecer dorado. Pero no, no hace falta volar hasta la Toscana: este paisaje lo encontrarás en Villena, donde la naturaleza, la historia y el vino se dan la mano.

La provincia de Alicante ofrece todo lo que un viajero puede desear: playas de ensueño, montañas que invitan a perderse y una gastronomía capaz de enamorar a cualquier paladar.

Y sí, también vinos de primera, que encuentran en Villena su máxima expresión. Aquí, descubrir rincones de película no requiere pasaporte, solo ganas de explorar.

El paralelismo con la Toscana no es casualidad. Villena combina su casco histórico con extensos viñedos y bodegas que producen algunos de los mejores vinos de la provincia.

Según Turismo de Villena, "el clima ofrece unas condiciones inmejorables para el cultivo de la vid y la elaboración de vinos. Los blancos y rosados resultan frescos y afrutados, los tintos son cálidos y carnosos, con ricos aromas balsámicos".

La Ruta del Vino de Alicante permite conocer estas bodegas, probar sus vinos y disfrutar de alojamientos rurales que recuerdan a los de Italia.

Historia y cultura

Visitar Villena es adentrarse en un viaje que mezcla historia y cultura. El Castillo de la Atalaya, del siglo XII, domina la ciudad desde lo alto de un cerro, mientras que el casco antiguo sorprende con la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol y un elegante Ayuntamiento.

Los museos locales, como el MUVI o la Colección Museográfica Museo Festero, ofrecen desde el impresionante Tesoro de Villena hasta la historia de sus famosas fiestas de Moros y Cristianos.

Paisajes que enamoran

El entorno natural de Villena también merece una parada. Suelos calcáreos, la Sierra de Salinas y antiguos hornos de yeso se combinan con una vegetación única que convierte cualquier paseo en un momento de contemplación.

Panorámica de Villena Turismo Villena

Para quienes buscan una escapada completa, las ruinas del Castillo de Salvatierra y el yacimiento de la Edad del Bronce de Cabezo Redondo suman historia a la experiencia.

El vino, estrella de la región

Villena es la población con más bodegas de la provincia, y entre ellas brilla el Fondillón, el vino alicantino más famoso de la historia.

Espeso, dulce y elaborado con Monastrell, fue un vino de 'Denominación Real' que acompañó a reyes y cardenales y que ha sido citado por autores como Dumas o Dostoievski.

Hoy, los visitantes pueden probarlo junto a otros vinos locales y disfrutar de una experiencia enológica única que refleja la riqueza de esta tierra.