Una foto de Nagore y la playa de los Arenales del Sol Redes Sociales y GVA

Nagore Robles (43), sobre su juventud: "Mi primer beso con una chica me lo di debajo del agua en la piscina de mi urba"

La presentadora Nagore Robles recuerda uno de los episodios más especiales de su adolescencia en Arenales del Sol, donde se besó por primera vez con una chica bajo el agua de la piscina de su urbanización. Un lugar que forma parte de su vida desde que tenía cinco años y al que sigue regresando para desconectar y ordenar sus pensamientos.

La comunicadora ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram en el que repasa sus recuerdos en la provincia de Alicante. Según cuenta, llegó a la zona con su familia hace 38 años, siguiendo una costumbre habitual entre muchas familias vascas que buscaban una segunda residencia junto al Mediterráneo.

Desde entonces, Los Arenales del Sol, en Elche, se ha convertido en uno de sus refugios personales. "La mayoría de mis primeras veces fueron aquí", explica al recordar las experiencias que vivió durante los veranos de su infancia y juventud.

El primer beso, las fiestas y un concierto

Entre las anécdotas que comparte, Robles recuerda que su primer beso con una chica tuvo lugar en la piscina de su urbanización. "Nos escondíamos debajo del agua para que nadie nos viera", relata. Sin embargo, el hermano de la joven terminó descubriéndolas.

Su relación con la provincia también está ligada a las primeras salidas nocturnas. La presentadora sitúa en Santa Pola su primera experiencia de fiesta, en un ambiente en el que se cerraban calles y se colocaban mesas para beber y pasar el rato."No necesitábamos mucho más", resume.

La gastronomía también ocupa un espacio en sus recuerdos. Robles cuenta que probó el café por primera vez durante una excursión a Tabarca con sus padres, con quienes acostumbraba a coger las barcas para pasar el día y comer arroz. Tras robarle un sorbo a su madre, bromea sobre su afición actual: "Ahora soy, como ya sabéis, una experta barista".

Otro de los momentos que conserva con especial cariño es su primer concierto. A los 15 años acudió con su padre a ver a Mónica Naranjo en Benidorm, durante la gira Palabra de mujer. "Uno de los mejores recuerdos que tengo con mi padre", afirma al evocar el espectáculo y el icónico cabello rubio y moreno de la cantante.

La comunicadora también dedica unas palabras a sus vecinos Juan y Andrés, dos profesores que le ayudaron a mejorar la lectura, jugar al Scrabble y aprender a montar en bicicleta. Para ello, recuerda cómo sacaron una vieja bicicleta verde con la que practicó durante toda una tarde.

Su refugio junto al mar

Más allá de los recuerdos de juventud, Arenales del Sol continúa siendo un lugar especial para Robles. "Es mi playa favorita", asegura. La presentadora explica que suele pasear por allí cuando algo le preocupa o necesita encontrar un momento de tranquilidad.

La playa de Els Arenals del Sol cuenta con casi tres kilómetros de arena fina y blanca y destaca por la calidad de sus aguas y su entorno dunar. Está conectada con el paraje natural municipal del Clot de Galvany, un espacio protegido que alberga un humedal costero de valor ecológico.

El paseo marítimo permite recorrer la costa hasta la playa de El Carabassí, con pasarelas de madera que facilitan el acceso al mar sin dañar las dunas. La zona también dispone de restaurantes, tiendas, heladerías y otros servicios turísticos.

A unos cinco kilómetros del aeropuerto de Alicante-Elche y a 16 kilómetros de Elche, Arenales del Sol combina la actividad turística con espacios naturales protegidos. Un entorno al que Nagore Robles vuelve desde niña y que, décadas después, sigue asociado a algunos de los momentos más felices de su vida.