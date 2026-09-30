El pueblo de Alicante con un gran mercadillo ideal para visitar cada domingo: productos típicos, artesanía y música

Con la llegada de octubre, los mercadillos del interior de Alicante se convierten en una opción perfecta para disfrutar de una escapada diferente. Las temperaturas más suaves invitan a recorrer pueblos, pasear entre puestos y descubrir productos de proximidad.

Uno de esos planes se encuentra en Jesús Pobre, una pequeña entidad local de Dénia que cada domingo acoge el Mercat del Riurau. Un espacio en el que gastronomía, artesanía, tradición y música se mezclan con el ambiente tranquilo de este rincón de la Marina Alta.

Eso sí, quienes tengan pensado acercarse próximamente deben tener en cuenta una novedad: el mercado estrena horario de invierno, de 9:00 a 14:00 horas. Además, el primer domingo de cada mes permanece cerrado, por lo que este domingo no habrá mercado y habrá que esperar al siguiente para visitarlo. Sin embargo, este fin de semana el espacio acoge la feria de brocanters, antigüedades, vintage y coleccionismo.

Entre viñedos y huerta

Jesús Pobre se encuentra a unos 10 kilómetros del núcleo urbano de Dénia y conserva buena parte del carácter tradicional de los pequeños pueblos del interior de la Marina Alta.

El entorno está marcado por los campos de cultivo, los viñedos, los almendros y la huerta mediterránea, con el Parque Natural del Montgó como telón de fondo. Un paisaje que en otoño resulta especialmente atractivo para una excursión de domingo.

En este escenario se encuentra el histórico riurau de Benissadeví, que cada semana se convierte en el punto de encuentro de productores, artesanos y visitantes.

El Mercat del Riurau nació en 2013 por iniciativa vecinal y, desde entonces, se ha convertido en una de las citas habituales de Jesús Pobre.

Productos de la Marina Alta

Los puestos permiten descubrir algunos de los productos más característicos de la zona. Hay frutas y verduras de temporada, panes, vinos de la Marina Alta, coques, pastissets y diferentes propuestas de repostería tradicional.

La artesanía también tiene un papel protagonista, con productos elaborados por creadores y pequeños productores de la zona.

Más allá de las compras, el mercado ofrece la posibilidad de pasar allí buena parte de la mañana. Hay mesas donde sentarse y disfrutar de lo adquirido en los puestos o pedir algo para comer.

Las tapas y los bocadillos se acompañan, además, de productos como el vermú de la zona, una propuesta que encaja con el ambiente relajado del mercado.

Productos típicos de la zona. Cedida

Música en directo

La experiencia se completa habitualmente con música en directo, que pone banda sonora a la mañana y contribuye a crear un ambiente más festivo.

Precisamente, este tipo de propuestas convierten el Mercat del Riurau en algo más que un lugar al que acudir para hacer compras. Es también un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Además, el primer domingo de cada mes se celebra la Fira de Brocanters, dedicada al coleccionismo y las antigüedades. Sin embargo, esa jornada es una excepción al calendario habitual del mercado, ya que el Mercat del Riurau no abre ese primer domingo.

Fira de Brocanters GVA

El horario en invierno

Con la llegada de octubre, el mercado recupera su horario de invierno y abre todos los domingos de 9:00 a 14:00 horas, excepto el primer domingo de cada mes.

Por este motivo, este domingo no habrá mercado. La próxima oportunidad para recorrer sus puestos será el domingo siguiente, ya dentro de su horario habitual de invierno.

El acceso al mercado resulta sencillo y existe una zona habilitada para aparcar a unos cinco minutos a pie. Se trata de un amplio espacio situado en plena naturaleza y gestionado por vecinos de Jesús Pobre.

Jesús Pobre ofrece prácticamente cada domingo una excusa para acercarse hasta este rincón de la Marina Alta. Unas semanas con el Mercat del Riurau y, el primer domingo de cada mes, con la Fira de Brocanters, dedicada a las antigüedades y el coleccionismo.

Este fin de semana, en concreto, será el turno de los puestos de antigüedades, una alternativa perfecta para pasear, curiosear entre piezas con historia y disfrutar del ambiente de este pequeño rincón de Dénia.