Gran fiesta gastronómica ideal para tapear del 2 al 5 de octubre: catas de vino y quesos, concursos y música en vivo

Los amantes de la buena comida tienen una cita imprescindible del 2 al 5 de octubre en Alicante. Durante cuatro días, IFA-Fira Alacant acoge una gran fiesta gastronómica en la que los visitantes pueden disfrutar de tapas, catas de vino y quesos, concursos y numerosas actividades para descubrir nuevos sabores.

Las ferias gastronómicas son uno de esos planes que nunca fallan. Recorrer los puestos, probar productos artesanos, descubrir nuevas recetas o disfrutar de una buena copa de vino son algunas de las razones por las que estos eventos atraen cada año a miles de visitantes.

Y este fin de semana llega una de las citas más esperadas de la provincia 'Alicante Gastronómica', que celebra su octava edición, con cuatro jornadas dedicadas a la cocina, los productos de proximidad y las experiencias gastronómicas para todos los públicos.

Tapas, grandes chefs y catas

Uno de los grandes atractivos de Alicante Gastronómica es la posibilidad de probar elaboraciones de reconocidos chefs sin necesidad de acudir a sus restaurantes. El Rincón de las Estrellas y los Soles reúne propuestas de chefs distinguidos por las principales guías gastronómicas.

Por su parte, La Isla de las Tapas invita a recorrer diferentes sabores y degustar recetas de Alicante, la Comunitat Valenciana y otros territorios. Este año, México es el país invitado a Alicante Gastronómica.

Los aficionados al vino también tienen su espacio. El Túnel del Vino, la Sala Prestigio y la Plaza de las Bodegas ofrecen experiencias para descubrir diferentes referencias y profundizar en la cultura vinícola.

A estas propuestas se suman las catas de quesos y otros productos artesanos. Entre las novedades destaca el Aula del Queso, donde los visitantes pueden conocer los procesos de elaboración y las posibilidades de maridaje.

Talleres de cocina

Quienes prefieran ponerse el delantal pueden participar en las diferentes masterclass impartidas por profesionales de la cocina. Las actividades abarcan desde la preparación de arroces y croquetas hasta el corte de jamón, los platos de cuchara o el sushi.

La feria también cuenta con una programación infantil que permite a los más pequeños convertirse en auténticos minichefs mediante talleres y actividades relacionadas con la alimentación mediterránea.

Además, más de 260 expositores ofrecen productos artesanos, conservas, dulces, vinos, quesos y alimentos de proximidad. La Glorieta de los Hornos y Harinas dedica su espacio al pan, la bollería y la tradición panadera.

Cuánto cuesta

La entrada es gratuita, aunque es obligatorio adquirir una pulsera inteligente de acceso por 2 euros, destinados íntegramente a Alicante Gastronómica Solidaria.

La pulsera permite acceder durante los cuatro días y funciona como medio de pago dentro del recinto, previa recarga. Puede adquirirse de forma anticipada en la web oficial.

La feria se celebra en los dos pabellones de IFA-Fira Alacant, entre Alicante y Elche. El aparcamiento cuesta 4 euros y también es posible llegar en las líneas de autobús 251A y 251B.

Alicante Gastronómica se presenta como un planazo para disfrutar este fin de semana en familia, con amigos o en pareja. Una oportunidad perfecta para tapear, descubrir nuevos sabores, probar productos de calidad y dejarse sorprender por las numerosas propuestas de una feria en la que la buena comida es la gran protagonista.