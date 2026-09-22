Venden una casa rural de 1850 con finca de 16.000 m2, jardines, piscina y lista para vivir cerca de la ciudad

Una antigua masía construida en 1850 y rehabilitada hace una década está actualmente en el mercado inmobiliario de Alcoy con una finca de 16.000 metros cuadrados.

La propiedad mantiene el carácter de una vivienda histórica, pero incorpora todo tipo de comodidades actuales, entre ellas una piscina de tipología 'infinity', amplios jardines, sauna y una casa de madera equipada.

El inmueble se encuentra en la Partida de Riquer Baix, en el entorno de Alcoy, y se sitúa a unos diez minutos en coche del núcleo urbano. La finca está completamente vallada y combina espacios destinados al descanso con diferentes instalaciones que convierten la propiedad en un particular refugio en plena naturaleza.

Alcoy y otras localidades del interior de la provincia de Alicante cuentan con un patrimonio rural especialmente ligado a este tipo de construcciones. Las masías, casas de campo y grandes fincas forman parte del paisaje de municipios del interior, donde todavía es posible encontrar viviendas tradicionales rodeadas de extensos terrenos y alejadas del caos de las ciudades.

Una masía del siglo XIX

En este caso, la vivienda conserva su origen histórico, aunque ha sido rehabilitada para adaptarse a las necesidades actuales. Según explica el anuncio publicado en Idealista, se trata de una propiedad que busca combinar "historia y modernidad" dentro de una parcela de grandes dimensiones.

La casa principal se distribuye en tres plantas y dispone de cinco dormitorios y cinco baños. En la planta baja cuenta con un aseo, un amplio salón-comedor conectado directamente con los jardines y un despacho privado.

La primera planta alberga una cocina office, un dormitorio principal y un baño completo. En la segunda se encuentran otra habitación, un segundo baño y una biblioteca o estudio desde el que se pueden contemplar las vistas del entorno.

La propiedad se encuentra anunciada por 1,2 millones de euros e incluye una plaza de garaje. El anuncio señala que la vivienda se encuentra en buen estado y está preparada para entrar a vivir.

Jardines, piscina y escalada

Uno de los principales atractivos de la finca se encuentra en sus espacios exteriores. La parcela, de 16.000 metros cuadrados, dispone de amplios jardines y una piscina infinity orientada hacia el paisaje.

La propiedad también incorpora sauna y vestuarios, además de una casa de madera completamente equipada. Entre los elementos más singulares aparecen una pared destinada a la práctica de escalada, una antigua balsa de piedra y un estanque con peces.

En el interior, la vivienda cuenta con calefacción por suelo radiante y grandes ventanales Climalit de 2 por 2 metros, unas características que, según la descripción del anuncio, contribuyen al aislamiento térmico y acústico.

A 10 minutos de Alcoy

La ubicación permite combinar el aislamiento propio de una finca rural con la proximidad a una ciudad como Alcoy. Según Idealista, la masía se encuentra a unos 10 minutos en coche del núcleo urbano.

La propiedad se localiza en la Partida de Riquer Baix, dentro del término municipal de Alcoy, una zona donde el paisaje de montaña y las construcciones tradicionales del interior alicantino adquieren especial protagonismo.

El anuncio resume el atractivo de la vivienda como un espacio que permite disfrutar de "lujo, historia y naturaleza" en una misma propiedad. Todo ello, además, con una finca de grandes dimensiones y a poca distancia de los servicios de la ciudad.