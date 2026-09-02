El mercadillo de antigüedades ideal para visitar cada sábado: más de 250 puestos de coleccionismo a lo largo del río

Con la llegada de septiembre, los mercadillos vuelven a convertirse en un buen plan para una mañana de sábado. Las temperaturas son más agradables que durante los meses centrales del verano y todavía queda tiempo para disfrutar de propuestas al aire libre como el Rastro de Xaló, uno de los grandes atractivos de este municipio de la Marina Alta.

El rastro reúne cada sábado por la mañana más de 250 puestos repartidos a lo largo del río Xaló, hasta donde se desplazan miles de visitantes y coleccionistas en busca de objetos antiguos, piezas singulares y algún recuerdo difícil de encontrar en otros lugares.

Recorrer un mercadillo de estas características permite encontrar auténticos tesoros entre muebles, antigüedades y objetos de colección. Además, es una forma diferente de pasar la mañana, curiosear entre los puestos y disfrutar de un ambiente multicultural que se ha convertido en una de las señas de identidad de Xaló.

El Rastro de Xaló comienza su andadura en 1992 con apenas 14 puestos. Desde entonces, la propuesta crece hasta convertirse en una atracción turística que atrae visitantes de fuera de la comarca.

Desde Xaló recomiendan reservar un par de horas para recorrerlo con tranquilidad. La cita se celebra cada sábado por la mañana y permite combinar la visita con un paseo por el municipio.

Además del rastro de antigüedades, el Ayuntamiento recomienda acercarse al Mercat de la Terra. Esta propuesta se centra en la agricultura ecológica y los productos tradicionales de la zona, con alimentos como tomates, lechugas, huevos, vino y mistela, además de productos artesanales.

El horario del Mercat de la Terra es todos los sábados por la mañana, a excepción de los meses de julio y agosto, cuando se celebra de 19 a 23 horas.

Una escapada por la Vall

Xaló se encuentra en el interior de la Marina Alta, dentro de la Vall de Pop y junto al río Gorgos. El municipio cuenta con algo más de 3.000 habitantes y combina su tradición agrícola y vitivinícola con un patrimonio marcado por su pasado.

Entre los lugares que se pueden conocer durante la visita destaca la iglesia de Santa María, construida entre los siglos XVIII y XIX, así como la ermita de Santo Domingo, un pequeño templo barroco situado junto al río.

La localidad también conserva espacios vinculados a su historia agrícola, como la Bassa dels Arcs, una antigua infraestructura hidráulica del siglo XVIII. A ello se suma la Ruta dels Riuraus, que permite conocer estas construcciones relacionadas con el antiguo proceso de secado de la uva y la elaboración de la pasa.

Mercat de Xaló durante una jornada de invierno. GVA

La visita a Xaló también está estrechamente ligada a la cultura del vino. El municipio es conocido por sus vinos, mistelas y productos elaborados con uva moscatel, una tradición vinculada al paisaje de viñedos que rodea la localidad.