Karina, experta inmobiliaria, sobre la calle más cara: "Ofrece privacidad, tranquilidad y una ubicación inigualable"

La calle Richard Wagner, en la prestigiosa urbanización Balcón al Mar en Jávea, se consolida como la dirección residencial más cotizada y cara de toda la Comunidad Valenciana. En este enclave idílico de la Costa Blanca, donde la tranquilidad y la discreción se pagan a precio de oro, se alza una espectacular propiedad valorada en 4,25 millones de euros.

Así lo recoge el ranking de calles más caras de España elaborado por el portal inmobiliario Idealista, que sitúa a esta vía de Jávea como la más exclusiva de la Comunidad Valenciana. La vivienda que eleva a Richard Wagner hasta la primera posición es precisamente una de las propiedades que comercializa Karina Xaubet, agente inmobiliaria de 'Costa Blanca Investments'.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con Xaubet, una de las agentes veteranas de la firma de lujo, para conocer qué hace tan especial a esta zona de Jávea y qué buscan los compradores que están dispuestos a desembolsar varios millones de euros por una vivienda frente al Mediterráneo.

Una villa de 4,25 millones

La propiedad anunciada en Idealista alcanza los 4,25 millones de euros y se asienta sobre una parcela de 960 metros cuadrados. La villa cuenta con 666 metros cuadrados construidos, distribuidos en cuatro plantas conectadas mediante un ascensor privado.

La vivienda dispone de seis habitaciones y cuatro baños, además de amplias terrazas, piscina infinita, garaje para varios vehículos y unas vistas panorámicas al Mediterráneo. El anuncio destaca también un salón y comedor de 214 metros cuadrados, grandes ventanales y una suite principal con terraza privada.

La villa, construida en 2021 y orientada al sur, está diseñada para aprovechar al máximo su ubicación frente al mar. Sin embargo, para Xaubet, el principal atractivo no está únicamente en las características de la vivienda, sino en todo lo que ofrece el entorno.

Vistas de la piscina de la villa Costa Blanca Investments

"La verdad que me enamoré a primera vista", reconoce la agente sobre la propiedad que actualmente comercializa.

La ubicación permite además acceder a una cala situada a pocos metros. "No necesitas moverte. Prácticamente bajas de tu casa y te vas caminando a pocos metros, entras directamente ahí a la cala", explica.

Para la experta inmobiliaria, vivir en esta zona representa mucho más que comprar una vivienda de lujo. Es, según sus palabras, "una forma de vivir el Mediterráneo", con una terraza que funciona como un auténtico balcón al mar y unas vistas que cambian a lo largo del día.

El exterior de la propiedad de la calle Richard Wagner Costa Blanca Investments

"La tranquilidad que hay ahí es increíble", destaca Xaubet, que considera que esta combinación de privacidad, paisaje y ubicación convierte a Richard Wagner en una dirección especialmente cotizada.

Grandes fortunas internacionales

El perfil de comprador que busca este tipo de propiedades también explica los precios que alcanza el mercado de lujo en Jávea. Según la agente, la mayoría son inversores internacionales con un elevado poder adquisitivo.

Entre ellos se encuentran alemanes, belgas, holandeses, noruegos y ciudadanos de distintos países de Europa del Este. A este grupo se suma en los últimos meses un creciente interés procedente de Oriente Medio.

Xaubet explica que estos compradores buscan grandes parcelas y viviendas de enormes dimensiones, especialmente para utilizarlas como refugio familiar. En este segmento, además, la privacidad adquiere un valor fundamental.

El comprador español, apunta, es minoritario cuando se habla de propiedades que superan los cuatro millones de euros. Se trata generalmente de segundas residencias para personas que ya cuentan con patrimonio inmobiliario en otros lugares del mundo.

Un refugio para famosos

El atractivo de Jávea tampoco pasa desapercibido para rostros conocidos. La localidad se ha convertido en uno de los destinos escogidos por empresarios, deportistas y personalidades del mundo de la televisión y la cultura que buscan disfrutar del Mediterráneo lejos del foco público.

Xaubet señala que la zona de Balcón al Mar y el Cabo de la Nao es frecuentada por numerosas personalidades, aunque la inmobiliaria mantiene la máxima discreción sobre sus clientes.

Lo que no es un secreto es que famosos de la talla de Pablo Motos o Matías Prats tienen propiedades en la localidad. El conocido presentador de 'El Hormiguero' suele invitar todos los veranos a sus amigos Pilar Rubio y Sergio Ramos.

La que también frecuenta de vez en cuando Jávea es la actriz Blanca Suárez, que suele quedarse en propiedades decoradas por su amiga Jessica Bataille. Otro rumor bastante extendido es que la estrella internacional Matt Damon también es otro de los afortunados propietarios de la zona más exclusiva de Jávea.

A este atractivo se suma una oferta turística y gastronómica que incluye restaurantes de alta cocina, establecimientos reconocidos con estrellas Michelin y un puerto deportivo donde amarrar embarcaciones de recreo.

La casa de Jessica Bataille

El lujo inmobiliario de Costa Blanca Investments no se limita a la villa de Richard Wagner. La firma también comercializa en Jávea una propiedad diseñada por la prestigiosa interiorista Jessica Bataille.

Se trata de Ca Malva, una vivienda de concepto Passive House que actualmente sale al mercado por 3,5 millones de euros. El proyecto combina arquitectura contemporánea con elementos propios del Mediterráneo, como la piedra natural, en una propuesta especialmente vinculada al diseño de autor.