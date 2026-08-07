Lola Lolita (24 años): "Elche es nuestra ciudad, pero cuesta conquistarla porque siempre nos suelen rechazar"

Lola Lolita y Sofía Surfers recibiendo la distinción de la Real Orden de la Dama Ayuntamiento de Elche

A pesar de ser una de las creadoras de contenido más populares de España, Lola Lolita reconoce que no siempre se ha sentido respaldada en su ciudad natal. La influencer ilicitana asegura que le duele que parte de la sociedad de Elche no valore su trayectoria, aunque insiste en que siempre ha presumido de sus raíces y de la ciudad donde nació.

Ese sentimiento lo expresó durante el acto en el que ella y su hermana, Sofía Surfers, fueron distinguidas como Damas de Honor de la Real Orden de la Dama, un reconocimiento que ambas recibieron en el marco de la conmemoración del 129 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche.

"Elche es nuestra ciudad, pero cuesta conquistarla porque siempre nos suelen rechazar", afirmó Lola Lolita. Pese a ello, quiso poner en valor el significado de esta distinción y el cariño recibido con motivo del homenaje.

La influencer agradeció el nombramiento y destacó el valor que tiene recibir este reconocimiento precisamente en la ciudad que la vio crecer. "Es un orgullo recibir esta distinción en nuestra ciudad. Siempre hemos llevado el nombre de Elche allí donde hemos ido y este nombramiento significa muchísimo para nosotras", señaló.

En la misma línea se pronunció su hermana, Sofía Surfers, quien aseguró que "es un honor que nuestra ciudad nos conceda un reconocimiento tan importante".

La presidenta de la Real Orden de la Dama, Mari Carmen Pérez, explicó que ambas han sido elegidas porque "representan a una generación de mujeres valientes que llevan con orgullo el nombre de Elche allá donde van y defienden nuestras tradiciones".

La distinción

Las dos hermanas recibieron el nombramiento como Damas de Honor durante la tradicional gala celebrada en el Centro de Congresos de Elche, incluida en la programación organizada por la Real Orden de la Dama y el Ayuntamiento con motivo del 129 aniversario del descubrimiento de la Dama de Elche.

En el mismo acto también fueron reconocidos la Hoguera El Pla del Bon Repòs-La Goteta y las Reinas de las Fiestas de Elche 2026, mientras que el comisario de la Policía Nacional, Pedro Montore, fue distinguido como Caballero de Honor.

La presidenta de la entidad destacó que la elección de Lola Lolita y Sofía Surfers responde a la proyección que ambas han dado a la ciudad gracias a su enorme repercusión en redes sociales y a su defensa de las tradiciones ilicitanas.

Este viernes, 7 de agosto, en Elche comienzan las Fiestas Patronales de Elche, que se extenderán hasta el 15 de agosto.