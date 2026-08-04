El refugio de súper lujo en Alicante de Isabel Preysler: una clínica de bienestar por 700 euros al día

Lejos del bullicio de las grandes ciudades o pueblos masificados de la costa, la socialité ha encontrado en SHA Wellness Clinic, en El Albir (l'Alfàs del Pi), un refugio donde el bienestar, la medicina preventiva y la privacidad se combinan en un complejo considerado entre los más prestigiosos del mundo.

Este exclusivo centro, convertido en uno de los grandes reclamos del turismo de lujo de la Costa Blanca, ha atraído durante los últimos años a empresarios, deportistas, miembros de casas reales y numerosas celebridades internacionales. Entre quienes han pasado por sus instalaciones figuran Isabel Preysler, Tamara Falcó, Penélope Cruz, Javier Bardem, Naomi Campbell, Elsa Pataky o la jequesa Mozah bint Nasser.

La presencia de Isabel Preysler y otras celebridades en este complejo confirma la consolidación de Alicante como destino de referencia para el turismo de bienestar de alto nivel, una modalidad en auge que atrae cada año a visitantes dispuestos a invertir miles de euros en mejorar su salud física y mental.

Fundado en 2008 por Alfredo Bataller Parietti tras superar un grave problema de salud, SHA nació con la idea de combinar los avances de la medicina científica con terapias naturales, nutrición saludable y hábitos de vida orientados a la prevención y la longevidad.

Con el paso de los años, el centro ha logrado un reconocimiento internacional que lo ha situado entre las mejores clínicas de bienestar del mundo. Su modelo ha trascendido Alicante con la apertura de un segundo complejo en la Riviera Maya (México) y la expansión de la marca a Oriente Medio.

El recinto ocupa cerca de 27.000 metros cuadrados y está formado por siete edificios que albergan alrededor de un centenar de suites y varias residencias privadas. Sus instalaciones incluyen jardines, piscinas exteriores y climatizadas, circuito de hidroterapia, gimnasio de última generación, más de 90 salas de tratamiento, restaurantes especializados en alimentación saludable, biblioteca, huerto ecológico, pista de pádel e incluso una sala de cine y una capilla.

La experiencia, sin embargo, no está al alcance de todos los bolsillos. Los programas de bienestar suelen requerir estancias mínimas de varios días y sus precios parten aproximadamente de 650-700 euros por jornada, aunque los tratamientos más completos pueden superar los 1.000 euros diarios, dependiendo del programa elegido y de las pruebas médicas incluidas.

Entre las propuestas destacan los planes de desintoxicación, control de peso, gestión del estrés, mejora del rendimiento físico y mental o prevención del envejecimiento, todos ellos diseñados de forma personalizada tras una evaluación médica inicial.