El mercado medieval ideal para visitar hasta el 9 de agosto: espectáculos de fuego, música y artesanía

El casco histórico de Teulada volverá a viajar varios siglos atrás con la celebración de una nueva edición del Mercado Medieval, una de las grandes citas del verano en la Marina Alta.

Del 6 al 9 de agosto, las calles del centro histórico se transformarán en un escenario ambientado en la Edad Media con artesanía, gastronomía, música en directo, espectáculos de fuego y una amplia programación para todos los públicos.

Durante cuatro jornadas, el mercado abrirá sus puertas de 19:00 a 01:00 horas, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia inmersiva en la que no faltarán los personajes de época, los talleres participativos, las exhibiciones de antiguos oficios y los tradicionales puestos de productos artesanales.

La inauguración tendrá lugar el jueves 6 de agosto a las 20:00 horas con un gran desfile musical que recorrerá el centro histórico acompañado por asociaciones locales, grupos de danza, el bufón del reino y el halconero. A partir de ese momento, el municipio acogerá un intenso programa de actividades que se prolongará hasta el domingo.

Entre las principales propuestas destacan los espectáculos de fuego y malabares que cada noche pondrán el broche final a la jornada en la Plaza de España. A ello se sumarán pasacalles protagonizados por caballeros, bufones, zancudos, músicos y otros personajes medievales, además de exhibiciones de cetrería y duelos de caballeros que recrearán la atmósfera de la época.

La programación también reserva un espacio destacado para las familias. Los más pequeños podrán participar en la escuela de escuderos, asistir a cuentacuentos interactivos, disfrutar de teatro medieval o realizar talleres de runas, varitas mágicas y danzas medievales. Además, habrá actividades como el duelo de flechas y un ajedrez gigante. Para el público adulto se han organizado talleres de tácticas de combate y exhibiciones de danzas zíngaras.

Junto a las actividades culturales, los visitantes encontrarán una amplia oferta de artesanía tradicional y gastronomía, convirtiendo el recorrido por las calles del casco antiguo en una de las principales propuestas de ocio del municipio durante estos días.

Como novedad consolidada tras el éxito del pasado año, el domingo 9 de agosto a las 20:00 horas regresará el Concierto Candlelight en la iglesia de Santa Catalina Mártir, donde un dúo de piano y violonchelo ofrecerá un recital en un ambiente íntimo.

La concejala de Cultura, Verónica Martínez, ha destacado que el Ayuntamiento continúa apostando por iniciativas "que acerquen la cultura a la ciudadanía y, al mismo tiempo, contribuyan a poner en valor nuestro patrimonio histórico". En ese sentido, ha señalado que el Mercado Medieval demuestra cómo "tradición, cultura y dinamización del municipio pueden ir de la mano para ofrecer una experiencia única".