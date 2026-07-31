El refugio de Óscar Puente para disfrutar del verano: un pueblo del Mediterráneo conocido como el Santorini español

Más allá de las visitas institucionales a la provincia de Alicante para anunciar inversiones o participar en actos políticos, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, mantiene desde hace años un estrecho vínculo personal con la Costa Blanca.

El titular de Transportes ha dejado constancia en varias ocasiones de su predilección por la Marina Baixa, en especial con Altea, considerado uno de los pueblos más emblemáticos del Mediterráneo.

El pasado verano visitó el Castell de l'Olla, el espectáculo pirotécnico sobre el mar más importante de la Costa Blanca y uno de los grandes reclamos turísticos del verano en la Comunitat Valenciana.

Puente compartió entonces un vídeo del evento en su perfil oficial de X acompañado de una breve descripción: "Mediterráneo puro". El ministro fue uno más entre los más de 50.000 asistentes que acudieron a la playa de l'Olla para contemplar el lanzamiento de más de 1.500 kilos de pólvora desde plataformas flotantes frente a la costa alteana.

Con más de tres décadas de historia, el Castell de l'Olla nació como un homenaje al pirotécnico Blas Aznar y ha evolucionado hasta convertirse en una de las citas festivas más reconocidas del calendario estival. Cada verano congrega a miles de personas en tierra y a centenares de embarcaciones que siguen el espectáculo desde la bahía de Altea.

La relación del ministro con Alicante va, sin embargo, mucho más allá de unas vacaciones. En los últimos años ha incrementado su presencia en la provincia tanto por motivos institucionales como personales. El pasado Primero de Mayo sorprendió al aparecer sin previo aviso en la manifestación celebrada en la ciudad de Alicante, donde encabezó la comitiva del PSOE tras la pancarta del partido, en una visita que no figuraba en su agenda oficial.

A ello se suman sus frecuentes desplazamientos para presentar proyectos relacionados con las infraestructuras ferroviarias o supervisar actuaciones impulsadas por el Ministerio de Transportes, entre ellas las relacionadas con el futuro Parque Central de Alicante.

Su vínculo con la provincia se consolidó también en el ámbito personal, ya que su pareja, Yasmina Gregori, es alicantina y desarrolló parte de su trayectoria profesional allí, donde trabajó en empresas del sector servicios y la hostelería antes de trasladarse a Madrid.

La relación dio un paso más en 2024, cuando Puente declaró la adquisición de una vivienda en Alicante en su declaración de bienes presentada ante el Congreso de los Diputados.