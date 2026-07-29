En vigor: "La Ley de Bienestar Animal obliga a llevar aire acondicionado o ventilación al viajar con tu perro en el coche"

Un perro en el interior de un vehículo Shutterstock

Aunque muchos propietarios se preocupan por llevar a su perro o gato sujeto durante un viaje en coche, la Ley de Bienestar Animal también impone otras obligaciones que suelen pasar desapercibidas.

La normativa exige que los animales viajen en unas condiciones que garanticen su bienestar, incluyendo una ventilación y una climatización adecuadas durante todo el trayecto.

Con la llegada de las vacaciones y el aumento de los desplazamientos con mascotas, son muchos los dueños que se preguntan qué requisitos deben cumplir para evitar poner en riesgo a sus animales y ajustarse a la legislación vigente.

La respuesta se encuentra en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que dedica varios artículos a regular cómo debe realizarse el transporte de animales de compañía.

El artículo 59 establece que cualquier persona responsable de transportar un animal debe asegurarse de que este se encuentra en condiciones de realizar el desplazamiento y de que durante el viaje se atienden tanto sus necesidades físicas como las relacionadas con su comportamiento.

Entre las obligaciones figura que el vehículo utilizado, incluso si se trata de un coche particular, disponga de un "sistema de climatización y ventilación" que permita mantener al animal dentro de su rango de confort.

La normativa también indica que cada mascota debe disponer del espacio suficiente en función de su tamaño y especie para evitar el hacinamiento.

Asimismo, debe viajar protegida frente a condiciones ambientales adversas y no permanecer en circunstancias que puedan comprometer su salud o su seguridad.

En este sentido, la ley insiste en que durante el transporte "se eviten lesiones y sufrimiento a los animales".

Además, el responsable debe garantizar que el animal tenga acceso a agua, alimento y periodos de descanso cuando la duración del trayecto así lo requiera.

En el transporte profesional también será obligatorio contar con un plan de contingencia para responder ante posibles incidencias.

La legislación también contempla los casos en los que las mascotas permanecen en vehículos estacionados.

El artículo 60 obliga a adoptar las medidas necesarias para mantener una temperatura adecuada y una correcta ventilación, evitando cualquier situación que pueda poner en peligro al animal por exceso de calor o por falta de aire.

Cuando el traslado se realiza con fines profesionales, la persona responsable deberá disponer de la documentación que identifique a quien recibirá al animal en el lugar de destino.

Si esa entrega no puede efectuarse, será obligatorio garantizar su atención inmediata.

En determinados desplazamientos entre países de la Unión Europea también podrá exigirse un certificado de movimiento intracomunitario.

La norma, además, prohíbe con carácter general el envío de animales vivos mediante servicios de mensajería o correo, salvo en supuestos excepcionales que cumplan estrictos requisitos de seguridad, control de la temperatura y transporte especializado.

Requisitos para su entrada

La Ley de Bienestar Animal también regula la llegada de animales de compañía procedentes del extranjero. En estos casos, el responsable deberá acreditar toda la documentación sanitaria y legal correspondiente, incluyendo la identificación del animal, su procedencia y el destinatario final.

Si el animal puede ser identificado, deberá inscribirse en el registro correspondiente en un plazo máximo de 72 horas desde su entrada en España.

Asimismo, será necesario cumplir con las vacunaciones obligatorias, especialmente la antirrábica, así como con los tratamientos veterinarios exigidos por la normativa española y europea. En caso de que el animal sea rechazado en los controles aduaneros, la empresa transportista seguirá siendo responsable de garantizar su bienestar.