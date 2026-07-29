El refugio de Mónica Carrillo: una ciudad de 245.500 habitantes, 3 Patrimonios de la Humanidad y cuna del arroz

Cuando las obligaciones profesionales se lo permiten, Mónica Carrillo vuelve a la ciudad donde comenzó su historia. La periodista y presentadora de Antena 3 Noticias encuentra en Elche un lugar al que regresar para reunirse con su familia, disfrutar de su entorno y desconectar en una de las ciudades más singulares de la provincia de Alicante.

Con la llegada del verano y las vacaciones, es habitual que la comunicadora pase unos días entre Elche y el litoral de Santa Pola. En numerosas ocasiones ha compartido en sus redes sociales fotografías de sus paseos por la ciudad ilicitana, de encuentros familiares o de escapadas junto a sus perros.

Su ciudad natal destaca por mucho más que ese vínculo personal. Con cerca de 245.500 habitantes, Elche es conocida internacionalmente por su Palmeral, sus tres reconocimientos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y por una gastronomía en la que el arroz con costra ocupa un lugar privilegiado.

Aunque su trayectoria profesional se desarrolla en Madrid, Mónica Carrillo nunca ha ocultado el cariño que siente por Elche. Nacida en la ciudad en 1976, mantiene allí buena parte de sus raíces familiares y aprovecha cualquier oportunidad para regresar.

La periodista cursó parte de su infancia en el Colegio Público Candalix y siempre ha recordado con orgullo la historia de sus padres, Jesús y María, que llegaron desde Murcia para construir su futuro en la ciudad ilicitana.

Ese apego quedó especialmente reflejado en 2018, cuando fue la encargada de pronunciar el pregón de las fiestas de agosto. Durante su intervención expresó el orgullo que siente por su tierra y reconoció que siempre encuentra motivos para volver.

Además de su faceta como presentadora de televisión, Carrillo también ha desarrollado una sólida carrera literaria, con varias novelas publicadas y un Premio Azorín en su trayectoria.

Una ciudad única

Elche es uno de los municipios más importantes de la Comunitat Valenciana. Según los datos más recientes del Ayuntamiento, tiene 245.575 habitantes y es la capital de la comarca del Bajo Vinalopó.

Su principal seña de identidad es el Palmeral Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000 por tratarse del mayor palmeral de Europa y uno de los paisajes culturales más representativos del Mediterráneo.

A este reconocimiento se suman el Misteri d'Elx, inscrito en 2001 como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, y el Museo Escolar de Pusol, distinguido en 2009 por su modelo de conservación y difusión del patrimonio.

Pocas ciudades españolas pueden presumir de reunir tres declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, un atractivo que convierte a Elche en un destino de referencia tanto para visitantes nacionales como internacionales.

Historia, naturaleza y tradición

La historia de Elche también está marcada por la Dama de Elche, la escultura íbera descubierta en el yacimiento de La Alcudia y considerada una de las piezas arqueológicas más importantes de España.

Entre sus lugares imprescindibles figuran el Huerto del Cura, la Basílica de Santa María o el centro histórico, donde cada mes de agosto se celebra la representación del Misteri d'Elx, una de las manifestaciones culturales más emblemáticas del país.

El municipio también ofrece espacios naturales como el Parque Natural de El Hondo o el Clot de Galvany, además de playas cercanas como Arenales del Sol, La Marina o El Pinet, que completan una oferta capaz de combinar patrimonio, naturaleza y mar.

Junto a su patrimonio y sus paisajes, la gastronomía es otro de los grandes atractivos de Elche. Entre sus recetas más representativas destaca el arroz con costra, un plato tradicional elaborado al horno con arroz, embutidos, carne y una característica capa de huevo que le da nombre.

Esta especialidad forma parte de la identidad culinaria del municipio y es uno de los platos que más buscan quienes visitan la ciudad para conocer su cocina más auténtica.

No resulta extraño que Mónica Carrillo siga eligiendo Elche como uno de sus refugios siempre que dispone de unos días libres. Entre sus calles, su familia, sus palmeras, sus playas cercanas y una gastronomía con personalidad propia, la periodista mantiene intacto el vínculo con la ciudad que la vio nacer.