El refugio veraniego de Blanca Suárez: 30.000 habitantes, playas y calas de aguas cristalinas y un Parque Natural

Blanca Suárez ha vuelto a hacer las maletas con destino a Jávea, uno de sus lugares de referencia para desconectar durante el verano.

La actriz ha disfrutado de una nueva escapada en esta localidad alicantina, donde se ha alojado de nuevo en una de las exclusivas viviendas de su amiga, la interiorista Jessica Bataille, afincada en la Costa Blanca y especializada en proyectos de viviendas de lujo.

A través de una publicación en Instagram, la intérprete ha querido agradecer la invitación a Bataille, compartiendo algunas imágenes de su estancia. En ellas muestra distintos rincones de la vivienda, una espectacular piscina integrada en el paisaje, las vistas al Mediterráneo, un look de inspiración playera y algunos de los momentos vividos durante su breve visita.

La actriz reconoce que apenas ha pasado unas horas en Jávea, aunque asegura que han sido suficientes para que todo tenga un "color diferente".

Entre las fotografías también aparecen las inconfundibles casitas blancas de la Cala del Portitxol, una cena en un restaurante con vistas privilegiadas a la costa, la naturaleza que rodea la vivienda e incluso el gimnasio de la casa, donde Blanca Suárez ha aprovechado para realizar una sesión de entrenamiento de fuerza.

Jávea se ha convertido desde hace años en uno de los destinos preferidos de numerosas personalidades para disfrutar del verano sin necesidad de salir de España. Sus calas de aguas transparentes, sus paisajes mediterráneos y sus rincones naturales hacen que muchos la comparen con Ibiza, aunque sin abandonar la península.

Algunas celebridades incluso han decidido establecer allí una segunda residencia. Es el caso del presentador Pablo Motos, propietario de una vivienda en esta localidad de la Marina Alta, que cada verano reúne a numerosos rostros conocidos atraídos por la tranquilidad y la belleza de la zona.

Qué ver en Jávea

Según destaca Turismo de la Generalitat Valenciana, Jávea es uno de esos destinos "de los que es muy fácil enamorarse". Protegida por el Parque Natural del Montgó, la localidad combina playas, calas, naturaleza, gastronomía y un casco histórico que cada año conquista a miles de visitantes.

Entre sus principales atractivos destaca la Playa del Arenal, ideal para quienes buscan todos los servicios junto al mar. Sin embargo, son sus calas las que han dado fama internacional al municipio. La Cala del Portitxol, con su característico islote y la popular puerta azul, se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de la Costa Blanca.

A ellas se suman otros enclaves como la Cala de la Granadella, la Cala Sardinera, la Cala del Tangó, Ambolo, la del Francés o la del Ministro.

Sus aguas cristalinas convierten el snorkel y el buceo en dos de las actividades más recomendables para descubrir el fondo marino de la zona.

Naturaleza, miradores y gastronomía

Más allá de la costa, el casco histórico de Jávea invita a recorrer sus calles y plazas con calma.

También destacan rutas como la de los miradores, desde donde se obtienen algunas de las mejores panorámicas del Mediterráneo, o la subida al Mirador de les Pesqueres y la senda que conduce hasta la Cova Tallada, uno de los parajes naturales más singulares del litoral alicantino.

La experiencia se completa alrededor de la mesa. Los restaurantes de Jávea permiten descubrir algunos de los productos más representativos de la cocina mediterránea, como el pulpo seco, la gamba roja, los arroces marineros o los tradicionales guisos de pescado, convirtiendo cualquier escapada en un auténtico viaje por los sabores de la Costa Blanca.