Entró en vigor: "La jornada de un menor de 18 años nunca puede superar las 8 horas diarias"

Las dudas sobre los derechos y obligaciones laborales son habituales tanto entre empresas como entre trabajadores, especialmente cuando se trata de jóvenes que comienzan su primera experiencia profesional.

Aspectos como la duración de la jornada, los descansos o las horas que pueden realizar suelen generar numerosas consultas.

En estos casos, el Estatuto de los Trabajadores se convierte en la principal referencia para resolver cualquier cuestión relacionada con las condiciones laborales. La norma fija los límites de la jornada, los periodos mínimos de descanso y las reglas específicas que deben aplicarse a los trabajadores menores de 18 años.

El artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores establece que, con carácter general, la duración de la jornada será la que se pacte en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo, respetando siempre los límites legales. Entre ellos, la norma presta especial atención a los trabajadores menores de edad.

En concreto, el texto legal indica que "los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar más de ocho horas diarias de trabajo efectivo".

Además, aclara que en ese cómputo se incluye también "el tiempo dedicado a la formación" y, si el menor trabaja para varias empresas, también se suman "las horas realizadas con cada uno de ellos".

De este modo, un menor de 18 años nunca puede superar las ocho horas de trabajo efectivo al día, aunque reparta su jornada entre distintos empleadores o combine el trabajo con actividades formativas vinculadas a su empleo.

Descansos más amplios

El Estatuto también contempla una protección adicional en materia de descansos. Mientras que, con carácter general, cuando una jornada continuada supera las seis horas debe existir una pausa mínima de 15 minutos, en el caso de los menores las condiciones son diferentes.

La norma señala que "el periodo de descanso tendrá una duración mínima de treinta minutos" y que deberá concederse siempre que la jornada continuada exceda de "cuatro horas y media".

Otras reglas

El artículo 34 también recoge otras cuestiones básicas que afectan al conjunto de los trabajadores. Entre ellas, establece que la jornada ordinaria máxima es de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual y que entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deben transcurrir, como mínimo, 12 horas de descanso.

Asimismo, obliga a las empresas a garantizar un registro diario de jornada con la hora concreta de inicio y finalización del trabajo y a conservar esos registros durante cuatro años, quedando a disposición de los trabajadores, sus representantes y la Inspección de Trabajo.