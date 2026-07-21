El restaurante donde comer a reventar arroz, embutidos y carnes: "Puedes repetir tanto como quieras"

Si hay un restaurante en la provincia de Alicante pensado para quienes disfrutan de una buena comida sin miedo a repetir, ese es Mi Casa 'Los arroces de Segis'.

Su propuesta consiste en un menú cerrado que permite repetir los entrantes tantas veces como se desee, siempre que la comida se consuma, una fórmula que ha convertido al establecimiento en todo un referente para los amantes de la cocina tradicional.

Ubicado en Sant Joan d'Alacant, a apenas seis kilómetros del centro de Alicante, el restaurante apuesta por la gastronomía alicantina elaborada con productos de proximidad e ingredientes frescos.

Además, cuenta con amplios jardines y una zona de juegos infantil, lo que lo convierte en una opción habitual para comidas familiares y reuniones con amigos.

El menú tiene un precio de 37 euros e incluye entrantes, plato principal, bebidas, -agua, refrescos y cerveza-, postre y café o infusión. La particularidad está en que los clientes pueden repetir todos los entrantes que quieran, siempre que no se desperdicie la comida.

Arroces tradicionales

La especialidad de la casa son los arroces alicantinos, elaborados con el característico grano fino y un caldo que marca el sabor de cada receta.

Entre las opciones figuran el arroz con conejo y caracoles, el de verduras con magra, el arroz con marisco pelado, el arroz negro con sepia, el arroz con pollo y ajos tiernos o el conocido arroz Carlos Herrera, preparado con costillejas de cerdo ibérico, jamón ibérico y garbanzos.

Quienes prefieran otro tipo de plato también pueden elegir alternativas como las chuletitas de cordero lechal, la lubina salvaje al sarmiento o, con un suplemento de seis euros por persona, un chuletón para compartir, solomillo, entrecot a la brasa, paletilla de cordero lechal o cochinillo asado, estos dos últimos bajo reserva previa.

Uno de los arroces de Mi Casa Mi Casa

Antes del plato principal llegan los entrantes para compartir. El menú incluye especialidades como ensaladilla rusa, huevos rotos con patatas a la ñora, ensalada murciana, pan con tomate, alioli y aceitunas, una tabla de embutidos con queso, fuet y almendras, además de pimientos asados al sarmiento y pan casero tostado con aceite y ajo.

Además del establecimiento de Sant Joan d'Alacant, la cadena dispone de otros restaurantes en Murcia y Madrid, manteniendo el mismo concepto basado en un menú único con posibilidad de repetir.

Qué opinan los clientes

Mi Casa 'Los arroces de Segis' alcanza una valoración de 4,3 estrellas sobre 5 en Google, donde suma más de 4.800 reseñas.

Entre las opiniones más recientes, varios clientes destacan que el precio del menú resulta ajustado teniendo en cuenta que "puedes repetir tantos primeros como quieras", además del postre y el café, por lo que aseguran que es difícil marcharse con hambre.

Otros lo definen como "un clásico" con presencia en Alicante, Murcia y Madrid y elogian especialmente la calidad del arroz al sarmiento, que califican de "excelente", además de valorar las opciones de carne y pescado a la brasa.

También hay quienes recomiendan el restaurante por la atención del personal y la relación calidad-precio.

En sus reseñas aseguran que "la comida es espectacular", que los camareros son muy atentos y que la terraza ofrece un entorno muy agradable. Además, aconsejan acudir con apetito porque "se puede repetir entrantes".

Las familias y grupos de amigos también valoran positivamente la experiencia. Algunos clientes explican que disfrutaron de un menú con entrantes ilimitados, arroz y carne para compartir, todo ello a pocos minutos de la playa, y agradecen detalles como el pequeño obsequio que reciben al finalizar la comida.

Según resumen algunos comensales, "puedes repetir tanto como quieras", una de las características que distingue a este restaurante de Sant Joan d'Alacant.