Noches Mágicas 2026 comienza este viernes con nueve días de música, arte y gastronomía en Alicante

Cuenta atrás para el Festival Noches Mágicas 2026, que del 24 de julio al 6 de agosto volverá a transformar los Jardines de Abril de Sant Joan d'Alacant en uno de los grandes espacios culturales y de ocio del verano en la zona.

En su decimocuarta edición, el festival reunirá un cartel que combina algunas de las figuras más destacadas del panorama musical nacional e internacional con una propuesta experiencial que va mucho más allá de los conciertos.

Música en directo, gastronomía, mercado de artesanía, exposiciones, intervenciones artísticas y actuaciones itinerantes volverán a convivir en un entorno natural único.

El pistoletazo de salida llegará el viernes 24 de julio con la esperada 80's Summer Party, protagonizada por Modestia Aparte y Toreros con Chanclas, una noche concebida para celebrar los grandes himnos de una década inolvidable.

Un día después debutará una de las principales novedades de esta edición: la primera 90's Summer Party, con Twenty 4 Seven, Double You, Just Luis y Viceversa como protagonistas de una gran fiesta dedicada al dance y al eurodance de la década de los noventa.

La primera semana continuará el domingo 26 con Miguel Campello y su gira 25 años, antes de dar paso a una segunda semana en la que el festival recibirá a Ara Malikian (28 de julio), Israel Fernández (30 de julio), Nach (31 de julio), Ana Torroja (1 de agosto, entradas agotadas), Rodrigo Cuevas (2 de agosto) y La Banda Sabinera (6 de agosto), completando una programación que vuelve a recorrer géneros como el pop, el flamenco, el rap, el folk contemporáneo o la música de autor.

Desde su nacimiento en 2011, Noches Mágicas se ha consolidado como una de las grandes citas culturales del verano en la provincia de Alicante gracias a un formato que convierte cada jornada en una experiencia completa, donde la música convive con el arte, la naturaleza y la gastronomía.

Más que una experiencia

Como ya es tradición, el recinto abrirá sus puertas desde las 20h para que el público pueda disfrutar de la programación paralela que acompaña a cada concierto.

Durante la primera semana, el Escenario Jardín contará con actuaciones musicales que servirán de antesala a las citas principales.

El viernes 24 actuará la banda Situación Límite, el sábado 25 será el turno de la banda de versiones Rocky4 y el domingo 26 hará lo propio Lentejitas, el proyecto artístico de Bea Núñez, productora, compositora y artista española que fusiona electrónica, influencias árabes, bases urbanas y líneas vocales flamencas.

Tras los conciertos de la 80's Summer Party estará en cabina Jes Set y, de igual forma, tras la 90's Summer Party la sesión será a cargo de AMA Dj's (Marcos Amorós, Ralph Video dj y Valentin Berenguer).

La programación artística también tendrá un papel protagonista.

Durante estos primeros días podrán visitarse las exposiciones de Nelia Herrero, Beatriz Oliva, Francis Rubio, Garbis Adrian Hofman y Rosaura Pérez Vicent, mientras que las performances sorprenderán al público cada jornada con diferentes propuestas. Entre las ya confirmadas figuran las actuaciones de Juan El Mago durante los tres primeros días del festival y la acción de Live Painting de EliaSere Art el viernes 24 de julio.

Un festival que trasciende

Además del cartel musical, Noches Mágicas mantiene su apuesta por ofrecer una experiencia cultural completa. La combinación de conciertos, arte en vivo, exposiciones, mercado de artesanía, espacios gastronómicos y la singular atmósfera de los Jardines de Abril convierten cada velada en una propuesta pensada para disfrutar desde la tarde hasta la noche.

La edición de 2025 reunió a más de 20.000 asistentes, consolidando al festival como uno de los grandes eventos culturales del verano. En 2026, Noches Mágicas vuelve a reafirmar ese compromiso con una programación diversa, un entorno privilegiado y una experiencia diferencial que año tras año continúa creciendo.

Presentación oficial

El Festival Noches Mágicas presentó oficialmente su decimocuarta edición el pasado viernes en el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, en un acto institucional en el que se ha puesto de relieve el valor cultural, turístico y económico que el evento representa para el municipio.

Durante la presentación han participado el alcalde de Sant Joan d'Alacant, Santiago Román; la concejala de Turismo, Charo Tomás; y el gerente del Festival Noches Mágicas, José Joaquín Ten, quienes han destacado la consolidación del festival como uno de los principales referentes culturales del verano en la provincia de Alicante y el compromiso compartido por seguir impulsando una propuesta que combina música, creatividad y promoción del territorio.

La colaboración entre el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant y el Festival Noches Mágicas se mantiene un año más con el objetivo de seguir posicionando los Jardines de Abril como un espacio de referencia para la cultura y el turismo, reforzando el impacto que el festival genera cada verano tanto para el municipio como para toda la provincia.

Las últimas entradas para los conciertos del Festival Noches Mágicas 2026 continúan disponibles a través de la web oficial del festival www.nochesmagicas.es, mientras que el concierto de Ana Torroja del próximo 1 de agosto ha colgado ya el cartel de entradas agotadas.