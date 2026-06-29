Los chefs coinciden: el mejor arroz con pata de ternera lleva 250 g de garbanzos, 2 morcillas y 50 g de chorizo

La receta tradicional del arroz con pata de ternera combina ingredientes como garbanzos, morcilla y chorizo para conseguir un plato lleno de sabor y con una personalidad propia dentro de la amplia gastronomía alicantina.

La propuesta elaborada por Turismo del Ayuntamiento de Alicante detalla las cantidades y el proceso para preparar esta especialidad.

Hablar de Alicante es hablar de arroz. La ciudad cuenta con una de las tradiciones arroceras más importantes del Mediterráneo y presume de una cocina en la que este ingrediente se convierte en el auténtico protagonista.

No en vano, el proyecto Alicante Ciudad del Arroz pone en valor esta herencia gastronómica y reúne algunas de las recetas más representativas de la capital.

Los arroces secos, melosos y caldosos conviven con elaboraciones de mar y montaña, combinando pescados, mariscos, carnes y verduras de la provincia. Gracias a esa variedad, prácticamente es posible disfrutar de un arroz diferente cada día del año.

Un arroz diferente

Entre todas esas recetas destaca una menos conocida, pero muy apreciada por quienes disfrutan de la cocina tradicional: el arroz con pata de ternera.

Se trata de una elaboración contundente, con un intenso sabor gracias a la combinación de embutidos, legumbres y carne, que da como resultado un arroz meloso y muy aromático.

Según la receta de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, para cuatro personas se necesitan 400 gramos de arroz, una pata de ternera, 250 gramos de garbanzos cocidos, dos morcillas de cebolla, 50 gramos de chorizo, un tomate maduro rallado, una cucharada de pimentón dulce, unas hebras de azafrán, aceite de oliva virgen extra, sal y aproximadamente un litro de caldo.

Cómo prepararlo

El primer paso consiste en cocer la pata de ternera hasta que quede muy tierna. Después se trocea y se reserva junto con el caldo de la cocción, que aportará gran parte del sabor al arroz.

En la paella se sofríe el chorizo cortado en dados junto con la morcilla troceada. A continuación se incorpora el tomate rallado y, cuando haya reducido, se añade el pimentón con cuidado de que no se queme.

Después se agregan la pata de ternera y los garbanzos antes de incorporar el caldo caliente. Cuando rompa a hervir se añaden el arroz y el azafrán, distribuyéndolos de manera uniforme.

Los trucos

Uno de los secretos de esta receta está en utilizar el caldo de la cocción de la pata de ternera, ya que concentra todo el sabor del plato.

También es importante controlar el fuego, comenzando con una intensidad alta durante los primeros minutos y reduciéndolo después para lograr una cocción uniforme.

Como en muchos arroces alicantinos, otro truco consiste en dejar reposar el arroz unos cinco minutos antes de servirlo.

Ese breve descanso ayuda a que los sabores se integren y el resultado sea todavía más sabroso.