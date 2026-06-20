Sergio, veterinario: "Para evitar golpes de calor, es mejor que los perros salgan a pasear antes de las 12h y después de las 18h"

El verano trae consigo altas temperaturas, fiestas populares y un aumento de los riesgos para perros y gatos. Los golpes de calor, las espigas, los parásitos o el estrés provocado por la pirotecnia son algunos de los problemas más frecuentes que atienden las clínicas veterinarias durante estos meses.

Con el incremento de la actividad al aire libre y las celebraciones de las Hogueras, los dueños deben extremar las precauciones para proteger la salud de sus animales. Una buena prevención puede evitar situaciones de gravedad e incluso salvarles la vida.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hablamos con Sergio Lillo, vocal de la junta directiva del Colegio de Veterinarios de Alicante, veterinario y profesor en el centro de Formación Profesional de Cruz Roja, quien repasa las principales recomendaciones para cuidar de las mascotas durante la época estival.

Las mascletàs y los petardos suponen uno de los momentos más complicados del año para muchas mascotas.

Según explica Lillo, los perros y gatos perciben el ruido con mucha más intensidad que las personas porque "tienen un oído muchísimo más sensible que el nuestro", lo que hace que vivan cada explosión con un elevado nivel de estrés.

Aunque los gatos suelen reaccionar escondiéndose, el miedo resulta mucho más evidente en los perros. Para minimizar ese impacto, recomienda preparar un espacio seguro dentro de casa, con su cama y sus juguetes, además de mantener cerradas puertas y ventanas para reducir el ruido exterior.

Además de preparar ese refugio, el veterinario aconseja poner música o la televisión de fondo. Al tratarse de sonidos familiares para el animal, contribuyen a reducir su estrés y, al mismo tiempo, ayudan a amortiguar el ruido de las mascletàs.

El acompañamiento del propietario también resulta importante durante esos momentos. El veterinario aconseja permanecer cerca del animal para que "vea que estás ahí con ella", aunque sin agobiarlo ni forzar el contacto si busca refugio.

Además, recuerda la importancia de que todos los perros lleven correctamente identificado el microchip, ya que durante estas fechas es frecuente que entren en pánico e intenten escapar, especialmente aquellos que viven en chalets o parcelas.

Cuando el miedo es muy intenso y aparecen jadeos excesivos o taquicardias, Lillo recuerda que "también está la opción de acudir al veterinario porque te pueden recetar algún fármaco" que ayude al animal a sobrellevar los días de mayor actividad pirotécnica.

Las espigas, el gran enemigo

Más allá de las fiestas, el veterinario señala que el problema que más consultas genera durante el verano son las espigas presentes en descampados y zonas secas.

Estas semillas suelen introducirse en los oídos, provocando otitis, aunque también pueden penetrar por la nariz, los ojos o clavarse entre las almohadillas de las patas.

El riesgo aumenta porque "conforme se va moviendo el perro, la espiga se va clavando todavía más", pudiendo desplazarse hacia el interior del cuerpo y originar infecciones importantes o fístulas de gran tamaño.

Evitar las horas de más calor

Las altas temperaturas convierten al golpe de calor en una de las urgencias veterinarias más graves del verano. Lillo recuerda que "puede comprometer la vida tanto del animal como la nuestra" y recomienda adaptar completamente los horarios de paseo.

En este sentido, insiste en que "para evitar golpes de calor, debemos evitar que los perros salgan a pasear después de las 12 horas y antes de las 18h", cuando el calor alcanza su máxima intensidad.

Los primeros síntomas suelen ser jadeos muy intensos, debilidad, desorientación, pérdida de equilibrio e incluso pérdida de conocimiento, especialmente en razas braquicéfalas.

Si el perro empieza a encontrarse mal durante el paseo, el especialista aconseja detener la actividad, llevarlo inmediatamente a una zona de sombra y ofrecerle agua fresca.

También recomienda refrescar al animal de forma progresiva y explica que es preferible hacerlo "con agua tibia, mejor que fría". Después, insiste, siempre debe acudir al veterinario.

Cuidado con el asfalto

El pavimento puede alcanzar temperaturas muy elevadas durante los meses de verano y provocar quemaduras en las almohadillas.

Por ello, aconseja caminar siempre que sea posible por zonas de sombra, césped o tierra. Si aparece una ligera inflamación puede aplicarse una crema hidratante, aunque ante una quemadura importante será necesario acudir al veterinario.

Lo más importante es evitar salir a la calle durante las horas centrales del sol.

Prevenir los parásitos

El calor también favorece la presencia de garrapatas, cuya principal amenaza no es la picadura, sino que "pueden transmitir enfermedades que son muy importantes", tanto para los animales como para las personas.

Por ello, recomienda mantener al día los tratamientos antiparasitarios durante todo el verano.

Especial atención merecen también los flebotomos, los pequeños insectos responsables de transmitir la leishmaniosis.

Para reducir el riesgo, aconseja utilizar collares antiparasitarios con efecto repelente y evitar los paseos por zonas húmedas al amanecer y al atardecer, cuando estos insectos presentan una mayor actividad.

Además, recuerda que existe una vacuna frente a esta enfermedad que, aunque no es obligatoria, "es recomendable porque es una enfermedad con muchísima prevalencia en la Comunidad Valenciana", ya que puede evitar el desarrollo de la enfermedad o reducir su gravedad si el animal llega a infectarse.