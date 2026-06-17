El consejo de la mejor nota de la PAU 2026 en Alicante: "Cuando todo confluye, el éxito está asegurado"

Ricardo Regalado, el alumno con la mejor nota de la PAU 2026 en Alicante. Cedida

Organización, constancia y objetivos realistas. Son tres ingredientes que suelen aparecer en cualquier receta para obtener buenos resultados académicos. Sin embargo, para Ricardo Isaías Regalado Ferrández, el estudiante que logró la mejor nota de la PAU 2026 en la Comunidad Valenciana, existe un factor incluso más importante.

El joven, que alcanzó un 13,92 sobre 14 en la Selectividad, considera que ningún éxito se consigue en solitario. Detrás de las horas de estudio, los exámenes y el esfuerzo diario también están las personas que acompañan, apoyan y ayudan a mantener la motivación cuando llegan los momentos de mayor presión.

Por eso, días después de conocerse los resultados de la PAU, Ricardo resume su experiencia en una reflexión que va más allá de las aulas y que puede servir a cualquier estudiante que se enfrente a nuevos retos: "Cuando todo confluye en un mismo objetivo, el éxito está asegurado".

El joven explica que una de las claves de su éxito ha sido mantener una rutina constante de estudio durante todo el año académico. En su caso, los exámenes acumulativos realizados en su centro le permitieron llegar a los meses previos a la PAU con gran parte del trabajo ya hecho.

Por ello, recomienda evitar los cambios bruscos en los hábitos de estudio y apostar por una preparación progresiva.

Según señala, es fundamental "pautarse objetivos realistas e ir progresivamente aumentando la intensidad de estudio porque no se puede pasar de cero a 100 ni de 100 a cero".

Ricardo también resta dramatismo a una prueba que cada año genera una gran presión entre los estudiantes.

Aunque reconoce que existe nerviosismo, considera que la Selectividad puede afrontarse con naturalidad cuando se llega bien preparado.

"Una vez entras en el ritmo de hacer los exámenes, ya no hay nada que te pueda parar", asegura sobre su experiencia durante las jornadas de la PAU.

Para el estudiante, el esfuerzo individual es imprescindible, pero no suficiente. Considera que el apoyo recibido por las personas que le rodean ha sido determinante para alcanzar sus objetivos.

Ricardo dedica este éxito a su madre, a su familia y a sus amigos, y subraya que detrás de cualquier gran resultado suele existir una red de apoyo que ayuda a superar los momentos más exigentes.

Con pleno de aprobados

El brillante resultado de Ricardo también ha situado en el foco al Colegio La Purísima-Carmelitas de Torrevieja, donde ha cursado sus estudios. El centro ha logrado este año un 100% de aprobados en la PAU y cuenta con el alumno que ha obtenido la nota más alta de toda la Comunidad Valenciana.

Se trata del único colegio concertado de Torrevieja y acompaña a sus alumnos desde los 3 hasta los 18 años. Fundado en 1901, nació con el objetivo de dar respuesta a las necesidades educativas de la infancia y la juventud de la ciudad.

En 1997 trasladó sus instalaciones a la actual sede de la calle Alborán para disponer de más espacio destinado a aulas, patios y zonas deportivas. Actualmente ofrece enseñanzas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Además, el centro apuesta por el modelo educativo VESS, orientado a potenciar la comprensión, el pensamiento crítico y creativo y la capacidad de análisis del alumnado. A ello suma la presencia de hablantes nativos en las aulas para reforzar el aprendizaje del inglés y el conocimiento de la cultura anglosajona.

Ahora, tras alcanzar la máxima nota de la Comunidad Valenciana, Ricardo se prepara para iniciar una nueva etapa en la Universidad Miguel Hernández, donde estudiará Medicina, como un homenaje a su padre, también médico, que falleció cuando él tenía dos años.