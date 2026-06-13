Entró en vigor: casarte te da derecho a 15 días libres y tu empresa no puede quitártelos de las vacaciones

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a su salida de la capilla ardiente por Raúl del Pozo, en la Plaza de la Villa, a 11 de marzo de 2026, EUROPA PRESS

Casarse da derecho a 15 días naturales de permiso retribuido en el trabajo, un derecho que no es nuevo, pero que sigue generando dudas entre muchos empleados y, en algunos casos, interpretaciones erróneas por parte de las empresas.

La idea de que este periodo pueda "recortarse" o descontarse de las vacaciones sigue circulando, aunque la normativa laboral es clara al respecto y lo deja negro sobre blanco desde hace años.

Las principales dudas suelen girar en torno a cuándo empieza a contar el permiso, si puede solaparse con las vacaciones o si la empresa puede negarlo o modificarlo.

También es habitual la confusión sobre si estos días deben disfrutarse de forma consecutiva o pueden fragmentarse. En la práctica, la respuesta a todas estas cuestiones no depende de la empresa, sino del Estatuto de los Trabajadores, que es la norma básica que regula estos derechos.

El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que aprueba el Estatuto de los Trabajadores, establece de forma explícita en su artículo 37 que "la persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente".

Además, añade: "quince días naturales en caso de matrimonio o registro de pareja de hecho". Esto significa que el permiso es un derecho reconocido por ley, retribuido y no condicionado a la voluntad del empleador.

Por otro lado, la norma no vincula este permiso a las vacaciones anuales, por lo que la empresa no puede descontarlo ni exigir que se compense con días de descanso ordinario. En la práctica, se trata de un derecho independiente que se suma al periodo vacacional.

El propio artículo 37 refuerza la idea de que se trata de ausencias justificadas y retribuidas, siempre que se avise previamente y se acredite la causa.

El Estatuto también recoge otros permisos similares, como los cinco días por hospitalización o los dos días por fallecimiento de familiares, lo que refuerza la estructura de derechos de conciliación y atención a necesidades personales.

"La persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes", añade también el Estatuto.

En todos los casos, el texto legal insiste en que estas ausencias deben respetarse y retribuirse.

Por tanto, el permiso por matrimonio no es negociable a la baja ni puede transformarse en vacaciones.

La empresa está obligada a respetarlo en los términos fijados por la ley, y cualquier duda o conflicto se resuelve acudiendo al Estatuto de los Trabajadores o, en última instancia, a la jurisdicción social.