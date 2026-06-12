Torrevieja inaugura el Paseo del Mar, un nuevo espacio de ocio y gastronomía junto al puerto

La ciudad alicantina de Torrevieja ha inaugurado su nuevo Paseo del Mar, ubicado en la zona del Dique de Levante, desde donde pretende consolidarse como un nuevo espacio de ocio, restauración y encuentro junto al puerto.

La inauguración, celebrada este jueves, ha contado con la presencia de Enrique Riquelme, presidente de Empresas del Sol; Eduardo Dolón, alcalde del municipio, y Juanfran Pérez Llorca, 'president' de la Generalitat, entre otras autoridades.

El proyecto, promovido por Empresas del Sol y cuya gestión y comercialización ha corrido a cargo de Optima Global Services, suma una superficie bruta alquilable de 10.500 metros cuadrados (m2) y ha supuesto una inversión de más de 60 millones de euros.

Además, prevé generar "más de 400 empleos directos", ha señalado el Ayuntamiento de Torrevieja en un comunicado.

El complejo cuenta con un aparcamiento subterráneo de más de 650 plazas y apuesta por "una oferta enfocada en los planes compartidos, la gastronomía, el ocio y los momentos de disfrute frente al mar", ha añadido.

El centro reúne 27 locales de ocio y restauración con marcas nacionales e internacionales de diferentes segmentos, con el objetivo de configurar "una propuesta pensada para todos los públicos".

"Paseo del Mar es un espacio pensado para la ciudad, un lugar para quedar, disfrutar y quedarse. Queremos formar parte del día a día de Torrevieja y aportar un nuevo entorno de encuentro conectado con el puerto y con la vida local", ha señalado Riquelme.

Colaboración con la Generalitat

De otro lado, Pérez Llorca ha puesto en valor "los más de cien millones de euros que se han invertido en el puerto de Torrevieja para hacer de esta instalación, cuyas obras han finalizado tras la colaboración conjunta del Consell, el Ayuntamiento y la iniciativa privada, un espacio con nuevos servicios, oportunidades de empleo y alternativas para residentes y turistas durante todo el año".

El jefe del Consell, que ha asistido a la apertura del nuevo centro de ocio Paseo del Mar de la localidad, ha destacado la "colaboración público-privada" para construir "una magnífica instalación que supone un antes y un después para Torrevieja", en la que se conjugan "el mantenimiento de las señas de identidad de la localidad" con "la adaptación a los tiempos que corren", ha detallado la administración autonómica en un comunicado.

Pérez Llorca ha agradecido a los inversores privados su "apuesta" por Torrevieja y por la Comunitat Valenciana y ha señalado: "Nuestra forma de daros las gracias es generando estabilidad, eliminando burocracia, bajando impuestos, dando certezas y asegurando que cada euro invertido en la Comunitat significa futuro para todos los valencianos y valencianas".

El 'president' ha reiterado el "compromiso" del Consell con Torrevieja, "una localidad en la que están en marcha muchas actuaciones". Así, ha hecho referencia a "la mejora en el transporte público de la ciudad, con la puesta en funcionamiento del nuevo servicio de autobuses CE-710 que facilita las conexiones de Torrevieja y 27 municipios de la Vega Baja con Alicante, Elche, el aeropuerto, la estación del AVE y las universidades".

Además, ha destacado el "importante proyecto que se está llevando a cabo para aumentar las plazas de residencia" para personas mayores, para "construir vivienda asequible" y para "mejorar los centros escolares".

Desde la Generalitat han subrayado que han aumentado "la plantilla de profesionales dedicados a la salud mental un 64 por ciento durante este último año" y que "se está trabajando para desarrollar un proyecto de ampliación del Hospital de Torrevieja".

Por su parte, Dolón ha incidido en que el día de la inauguración ha sido "histórico para Torrevieja".

"Con la apertura de Paseo del Mar culmina una de las transformaciones urbanas más importantes que ha vivido nuestra ciudad en décadas. Recuperamos nuestro puerto para los ciudadanos, conectamos de nuevo Torrevieja con el mar y ponemos en marcha un espacio moderno, abierto, sostenible y pensado para el disfrute de vecinos y visitantes", ha remarcado.