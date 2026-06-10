"Desnutridos, bebiendo agua estancada y encadenados": destapan el infierno de una docena de perros en Alicante

Perros desnutridos, infestados de garrapatas, obligados a beber agua estancada y encadenados de forma permanente. Algunos permanecen encerrados en pequeñas jaulas bajo altas temperaturas y varios presentan enfermedades como leishmaniasis.

Este es el escenario que denuncia una voluntaria de la protectora Asoka El Grande en un asentamiento chabolista de la zona de El Sabinar, en San Vicente del Raspeig, donde al menos una docena de animales vivirían desde hace años en condiciones extremas de abandono.

La situación ha sido denunciada ante la Guardia Civil y ha quedado reflejada en un atestado oficial al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Alicante. Según consta en la denuncia, presentada el 19 de mayo de este año, los animales se encuentran en un estado "deplorable" y algunos de ellos llevarían años sufriendo las mismas condiciones. Por su parte, desde el Ayuntamiento, aseguran que están trabajando en la situación.

La protectora reclama la retirada inmediata de todos los animales y la inhabilitación de la propietaria para la tenencia de mascotas, mientras denuncia retrasos administrativos y falta de coordinación entre las administraciones implicadas.

Todo comienza cuando Asoka recibe un aviso sobre una mujer que reside en una zona de chabolas de El Sabinar y que mantiene numerosos animales en condiciones "insalubres".

Lo que encuentra la protectora coincide con la descripción recogida posteriormente en la denuncia presentada ante la Guardia Civil.

Infestados de garrapatas

El documento señala que existiría un supuesto "maltrato que vendrían sufriendo cerca de 10 perros, de distintas razas y origen, que la denunciada tendría en el lugar desnutridos, bebiendo agua estancada, encadenados, en el interior de jaulas algunos de ellos, infestados de parásitos como garrapatas y algunos de ellos padeciendo Leishmaniasis".

Desde Asoka aseguran que muchos de los animales apenas pueden moverse y soportan el calor encerrados en espacios reducidos.

"Muchos están delgados y probablemente enfermos y encadenados 24 horas", relatan. Según explican, esta situación habría provocado problemas de comportamiento derivados del estrés continuado.

Tres rescatados

La protectora ha logrado que la propietaria entregue tres de los perros que considera en peor estado.

Además, el documento añade que de los tres perros retirados, únicamente uno portaba microchip identificado a nombre de la persona denunciada.

La denuncia también indica que la visita permitió obtener fotografías y vídeos del estado de los animales, material que posteriormente fue aportado a los agentes para documentar la situación.

20 días sin solución

Pese a la gravedad de los hechos, desde Asoka denuncian que la situación ha quedado atrapada en un proceso burocrático que se prolonga desde hace semanas.

Según explica la voluntaria, tras la denuncia presentada ante la Guardia Civil, el caso fue derivado entre distintos cuerpos al considerarse que la competencia recaía finalmente en la Policía Local de San Vicente del Raspeig.

"Han empezado durante estos más de 20 días a pasarse las pelotas los unos a los otros y todavía esos animales siguen allí", lamenta. Por otra parte, sí agradecen el trabajo de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Valenciana, que sí que les ha "ayudado bastante".

Uno de los perros atados que Asoka quiere rescatar Cedida

La asociación asegura que trasladó a las autoridades la preocupación por la posibilidad de que la propietaria intentara deshacerse de algunos animales antes de una inspección oficial.

No obstante, sostienen que la respuesta fue lenta y que la única comunicación recibida durante semanas fue una petición para remitir documentación por vía telemática.

Según asegura Asoka, no fue hasta que Javier Sánchez, más conocido en redes como Kompatas, difundió un vídeo de la situación en redes sociales, cuando una patrulla de la Policía Local acudió al lugar junto a veterinarios para realizar una inspección.

Antecedentes desde 2021

Uno de los aspectos que más preocupa a la asociación es que la situación no sería nueva.

La propia denuncia recoge que la mujer "ya habría sido denunciada por otras protectoras en 2021, por tener animales en mal estado". El documento añade además que entonces se localizó "el cadáver de un burro en el lugar".

Según figura en el atestado, la denunciante teme que algunos de los animales observados hace años continúen todavía en la finca. De hecho, se menciona expresamente el caso de "un perro en particular en un estado deplorable en el interior de una jaula", detectado hace aproximadamente cinco años.

La denuncia también señala que en la propiedad habría más animales además de los perros, entre ellos gallos, tortugas y otros ejemplares. Asimismo, se apunta a una posible cría irregular de perros de raza Yorkshire.

La petición de Asoka

Desde la protectora consideran que la única solución pasa por retirar todos los animales del lugar.

"Queremos la retirada de todos y que a esa persona se le inhabilite", reclama la voluntaria.

Mientras las administraciones deciden los próximos pasos, los animales continúan en el asentamiento de El Sabinar. La propia denuncia advierte de que algunos de ellos podrían llevar años viviendo en condiciones precarias y reclama una actuación urgente para evitar que la situación se prolongue más tiempo.

La respuesta del Ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig asegura en un comunicado que actúa desde que tiene conocimiento de los hechos el pasado viernes, tanto a través de la Policía Local como del departamento de Sanidad, y señala que también pone la situación en conocimiento del Seprona.

El Consistorio precisa que no existe una denuncia formal, sino que la información se remite mediante "un mail a un correo genérico", obviando, según indica, "el procedimiento correcto", que pasa por presentar las comunicaciones a través de la sede electrónica municipal.

No obstante, afirma que actúa "con responsabilidad" y realiza dos inspecciones sobre el terreno en los días posteriores a la recepción de la queja.

Según expone, los agentes de la Policía Local concluyen tras una primera visita que los animales "se encuentran atendidos en cuanto a las condiciones necesarias para su supervivencia o bienestar físico" y que no observan a simple vista hechos que puedan constituir un delito penal.

En la misma línea, el servicio veterinario adscrito al departamento de Sanidad determina, tras inspeccionar la parcela, que los animales presentan un "estado general compatible con una condición física aceptable" y que no se aprecian "signos de maltrato físico grave, abandono sanitario severo o riesgo vital inmediato".

Asimismo, el Ayuntamiento informa de que Sanidad abrirá un expediente para estudiar la posible comisión de infracciones administrativas y, en caso de detectarlas, requerirá al propietario que subsane las deficiencias observadas.