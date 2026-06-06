Ya entró en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe realizar viajes con mascotas sin los descansos adecuados

Un perro en un vehículo, en una imagen de Shutterstock.

La Ley de Bienestar Animal ya obliga a quienes viajan con mascotas a garantizar que los animales dispongan de agua, alimento y períodos de descanso suficientes durante el trayecto.

La normativa establece que los desplazamientos solo pueden realizarse si se cumplen una serie de condiciones destinadas a proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los animales.

Los animales de compañía se han convertido en un miembro más de muchas familias españolas. Su presencia en los hogares no deja de crecer y cada vez es más habitual compartir con ellos actividades cotidianas, desde paseos y salidas hasta vacaciones y escapadas de fin de semana.

Los datos reflejan esta realidad. En España hay actualmente 15.171.569 animales de compañía, una cifra que supone un incremento del 14 % entre 2021 y 2025, según el adelanto de la primera estadística nacional de protección animal publicado por el Ministerio de Derechos Sociales.

En la Comunitat Valenciana viven 1.533.551 mascotas, de las que 727.453 son perros, 632.992 gatos y 173.106 pertenecen a otras especies.

La provincia y el conjunto de la Comunitat Valenciana se sitúan así entre los territorios con mayor número de animales de compañía del país. Los perros representan el 47,4 % del total de mascotas registradas, mientras que los gatos suponen el 41,2 %, lo que demuestra el peso que tienen estos animales en la vida de miles de hogares.

Viajar con mascotas

La creciente presencia de animales de compañía en las familias también se refleja en la forma de viajar. Cada vez son más las personas que deciden llevar a sus perros o gatos durante las vacaciones, escapadas rurales o desplazamientos de larga distancia.

Sin embargo, antes de emprender cualquier viaje, los propietarios deben asegurarse de que el animal puede realizarlo en condiciones adecuadas.

Precisamente, la Ley de Bienestar Animal dedica varios artículos a regular cómo debe efectuarse el transporte de mascotas para evitar situaciones que puedan poner en riesgo su salud o bienestar.

Qué exige la Ley

La normativa establece que la persona responsable del animal debe garantizar, en primer lugar, que este se encuentra en condiciones de realizar el viaje previsto. Además, señala que deben atenderse "todas las necesidades fisiológicas y etológicas de los animales" durante el desplazamiento.

Entre las obligaciones más destacadas figura la necesidad de proporcionar a las mascotas "agua, alimento y períodos de descanso a intervalos suficientes y en condiciones cuantitativa y cualitativamente adecuadas a su especie y tamaño".

Esto implica que los viajes largos deben planificarse con paradas periódicas que permitan cubrir estas necesidades básicas.

La ley también exige que el vehículo disponga de sistemas de ventilación y climatización capaces de mantener al animal dentro de su rango de confort.

Asimismo, el espacio destinado a la mascota debe ser adecuado a su tamaño y evitar situaciones de hacinamiento, garantizando tanto la seguridad vial como la del propio animal.