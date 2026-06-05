El tiempo en Alicante: desplome de las temperaturas, lluvias y viento el primer fin de semana de junio

La llegada del primer fin de semana de junio trae consigo un giro de 180 grados en el tiempo de la Comunitat Valenciana.

Tras varias semanas marcadas por temperaturas propias del verano, los termómetros experimentan una notable bajada, acompañada de lluvias en algunos puntos y episodios de viento intenso, especialmente en la provincia de Alicante.

La estabilidad y el calor que han predominado durante los últimos días dan paso a un ambiente mucho más fresco para estas fechas. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un descenso generalizado de las temperaturas máximas y a precipitaciones durante la jornada del viernes en varias zonas de la Comunitat Valenciana.

En la provincia de Alicante, el viernes estará marcado por los cielos muy nubosos y por lluvias débiles o moderadas, especialmente en el norte de la provincia. La Aemet incluso advierte de que las precipitaciones podrían ser persistentes en algunos puntos del litoral norte alicantino.

Además de la lluvia, el viento será otro de los protagonistas de la jornada. Durante la madrugada se esperan intervalos de viento moderado de componente este y nordeste, sin descartar alguna racha muy fuerte de forma local en el norte de Alicante. Con el avance del día, el viento tenderá a perder intensidad.

Las temperaturas también notarán un importante cambio respecto a los registros de las últimas semanas. Aunque el descenso será más acusado en la provincia de Valencia, en Alicante las máximas caerán de forma notable respecto a los valores registrados recientemente.

El sábado: estabilidad

Según adelantaba la Agencia EFE a primera hora, el cambio de tiempo tendrá una duración limitada y la situación mejorará durante el fin de semana.

Para el sábado se espera una jornada mucho más estable, con cielos poco nubosos y únicamente algunas nubes de evolución en el interior del tercio norte de la Comunitat Valenciana, donde no se descartan chubascos débiles y aislados durante la tarde.

Las temperaturas máximas volverán a subir, especialmente en el interior de la mitad sur de la Comunitat Valenciana, mientras que el viento soplará flojo, con predominio de las brisas en las horas centrales del día.

Domingo: ambiente tranquilo

La previsión para el domingo mantiene la tendencia de estabilidad atmosférica. Los cielos permanecerán poco nubosos y las temperaturas apenas experimentarán cambios significativos, salvo un ligero descenso de las máximas en la provincia de Valencia.

El viento seguirá siendo flojo y estará acompañado por las habituales brisas durante las horas centrales de la jornada, configurando un final de semana mucho más tranquilo tras el brusco cambio meteorológico del viernes.

Durante las últimas 24 horas, las temperaturas máximas registradas en las capitales de provincia han alcanzado los 31,6 grados en València, los 28,3 grados en Castellón y los 28,2 grados en Alicante, unos valores que reflejan el ambiente cálido que ha predominado antes de la llegada de este episodio de inestabilidad.