El hotel con una de las piscinas para perros más grandes de España: 1000 m2 con entrada playa, toboganes y un minigolf

El verano arranca en la provincia de Alicante con una propuesta que consolida una tendencia en auge: el turismo pensado también para los perros.

En Ondara, el complejo Trust Resort Canino tiene Aquacan, una instalación que eleva el concepto de ocio canino a otro nivel y que ya se posiciona entre "las más grandes de España", como ellos mismos aseguran.

En un contexto en el que cada vez más familias integran a sus mascotas en todos sus planes, este tipo de espacios dejan de ser una curiosidad para convertirse en un servicio con demanda real. Y aquí, directamente, el perro pasa a ser protagonista del verano.

En pleno municipio de Ondara, -a 85 km de la ciudad de Alicante-, Aquacan se presenta como una de las apuestas más ambiciosas del sector.

Se trata de una piscina de unos 1.000 metros cuadrados integrada en el complejo Trust Resort Canino, diseñada exclusivamente para perros y concebida como un parque acuático adaptado a sus necesidades.

El espacio incluye accesos tipo playa, chorros de agua, cascadas de piedra, toboganes, zonas de sombra e incluso una isla central conectada por puente.

La instalación, -que este 2026 abrió sus puertas en abril-, permanecerá operativa durante toda la temporada estival, con un horario adaptado al calor y a la afluencia de visitantes. La entrada diaria incluye perro y acompañante, y el acceso está condicionado a la cartilla sanitaria al día, un requisito que el resort vigila con rigor veterinario.

Turismo dog friendly

Este tipo de iniciativas no surge por casualidad. Responde a un cambio claro en los hábitos de consumo y en la forma de viajar. Cada vez más propietarios buscan destinos donde sus mascotas no solo sean aceptadas, sino integradas en la experiencia.

En este sentido, Trust Resort Canino se ha consolidado como uno de los complejos pioneros de la provincia de Alicante. Sus más de 63.000 metros cuadrados incluyen alojamiento para mascotas, escuela de adiestramiento, zonas de socialización y servicios de cuidado especializados.

Aquacan es la parte más visible del proyecto, pero no la única. El complejo se estructura como un auténtico resort canino con servicios que van desde estancias temporales hasta actividades formativas.

El espacio cuenta también con zonas de restauración adaptadas para convivir con mascotas, lo que refuerza la idea de ocio compartido. Incluso incorpora un club social pensado para amantes de los animales, donde el perro deja de ser invitado para convertirse en miembro de pleno derecho.

Y el proyecto no se detiene ahí, ya que también tienen una zona de camping, con espacio para "autocaravanas, caravanas, tiendas o bungalows, así como con baños y fregaderos", tal y como describen en sus redes sociales.

Desde Trust Resort Canino definen su propuesta como un espacio "único, innovador y pensado para el bienestar animal". Y, más allá del eslogan, la realidad es que este tipo de instalaciones empiezan a redefinir la forma en la que se entienden las vacaciones.

Aunque Aquacan destaca por escala y ambición, no está solo en el mapa. En la provincia de Alicante empiezan a surgir alternativas similares, aunque de menor tamaño.

Un ejemplo es Worldog, -ubicada en la pedanía ilicitana de La Marina-, que también ofrece piscina para perros y servicios de ocio canino, con un enfoque más urbano y accesible.