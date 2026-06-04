Este es el pueblo de Alicante que está entre los 5 más felices de España: una villa marinera en el Mediterráneo

La provincia de Alicante vuelve a situarse entre los territorios con mayor calidad de vida del país. Así lo refleja el Spain Happy Index 2026, un estudio elaborado por Sonneil Homes que analiza más de 8.000 municipios españoles y que sitúa a Santa Pola como el municipio alicantino con mayor índice de bienestar.

La localidad costera alcanza una puntuación de 90,62 sobre 100, una de las más elevadas de toda España. Según el informe, factores como su ubicación junto al mar, el clima mediterráneo, la proximidad al aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández y la disponibilidad de servicios e infraestructuras explican buena parte de esta valoración.

Santa Pola destaca por ser un destino cultural, gastronómico, de playa y de naturaleza y, sobre todo, por ser una villa marinera que conserva todos los encantos del Mediterráneo español.

El ranking provincial lo completan Alicante capital, con 89,99 puntos, y Elche, con 89,40, dos municipios que también se sitúan entre los mejor valorados del conjunto nacional.

En el caso de Alicante, el estudio la coloca además como la cuarta capital de provincia más feliz de España, solo por detrás de Málaga, Almería e Ibiza.

La presencia alicantina en las primeras posiciones del índice no se limita a estos tres municipios. El informe destaca una amplia representación de localidades repartidas por toda la provincia.

En la Vega Baja aparecen municipios como Guardamar del Segura (87,55 puntos), Torrevieja (87,19) y Orihuela (85,15), mientras que en la Marina Baixa figuran Benidorm (86,87), Villajoyosa (86,57), l'Alfàs del Pi (85,29), Finestrat (84,89) y Altea (84,77).

También sobresalen municipios del área metropolitana de Alicante como El Campello (87,24 puntos), San Vicente del Raspeig (84,35), Sant Joan d'Alacant (83,88) y Mutxamel (83,75). En el Vinalopó, Crevillent (83,28), Monforte del Cid (82,95) y Aspe (82,90) completan la representación provincial.

El estudio atribuye estos buenos resultados a una combinación de factores climáticos, ambientales y de acceso a servicios. Entre las variables analizadas figuran los días de sol al año, la temperatura media, las jornadas de lluvia, las condiciones de viento, la cercanía a hospitales y aeropuertos, la oferta educativa y la ubicación costera o de interior de cada municipio.

Para Andrés Pedrera, consejero delegado de Sonneil Homes, la provincia de Alicante representa uno de los mejores ejemplos de bienestar territorial del país. "El clima mediterráneo, el acceso a servicios y el entorno natural generan unas condiciones de vida especialmente favorables para sus habitantes", señala.