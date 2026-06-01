Este es el pueblo de Alicante con una de las cuevas más altas de España: una formación de hace 145 millones de años

A más de 700 metros de altitud, en plena sierra del Cabeçó d’Or, se esconde uno de los grandes tesoros naturales de la provincia de Alicante. Las Cuevas del Canelobre, situadas en el término municipal de Busot, se han convertido con el paso de los años en una de las visitas geológicas más reconocidas del territorio alicantino gracias a sus dimensiones, su valor histórico y sus formaciones de origen milenario.

La cavidad está formada sobre roca caliza del Jurásico superior, con una antigüedad aproximada de 145 millones de años. Aunque las referencias documentales sobre la cueva no aparecen hasta el siglo XIX, desde el área de Turismo de Busot sostienen que su descubrimiento podría remontarse a la época árabe, en torno al siglo X.

El interior de las Cuevas del Canelobre impresiona por sus enormes dimensiones. La sala principal alberga una bóveda de unos 70 metros de altura, considerada una de las más elevadas de España.

Entre las formaciones más conocidas destacan La Sagrada Familia, una gran columna rocosa que supera los 25 metros, y El Canelobre, una estalagmita situada en el centro de la cavidad con más de 100.000 años de antigüedad.

El recorrido permite contemplar un amplio conjunto de estalactitas, estalagmitas, columnas y otras estructuras geológicas moldeadas lentamente por la filtración del agua durante millones de años.

En total, la cavidad ocupa más de 80.000 metros cuadrados y se accede a ella a través de un túnel artificial de 45 metros.

Precisamente ese acceso actual tiene su origen en la Guerra Civil. Durante el conflicto, las cuevas fueron utilizadas por el ejército republicano como taller de reparación de aviones. Fue entonces cuando se perforó el túnel de entrada y se acondicionaron varias plataformas interiores que todavía hoy forman parte de la visita.

"Son un ejemplo de cavidad kárstica en uno de los escasos relieves jurásicos del Prebético de la provincia", explican desde el municipio sobre este enclave natural situado en la ladera norte de la sierra.

Más allá de su importancia geológica, las Cuevas del Canelobre también se han consolidado como un espacio cultural y deportivo. Algunas zonas están habilitadas para la práctica de la espeleología y, además, la acústica natural de la cavidad ha convertido este escenario subterráneo en sede habitual de conciertos y actuaciones musicales en la provincia.

Todas estas características hacen que estas cuevas "no solo sean un espectáculo para la vista, sino también para el oído", resaltan desde la localidad.