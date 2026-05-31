Qué fue de Iago, la mejor nota de Selectividad 2025 (PAU) en la Comunidad Valenciana: "Hay que quitarle presión"

Ha pasado un año desde que Iago Sánchez Jüttner, natural de Sax, se convirtió en el estudiante con la mejor calificación de la Comunitat Valenciana en las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de 2025.

Aquel alumno del colegio San Alberto Magno de Monforte del Cid firmó un brillante 9,9 en la fase obligatoria, un 9,96 en su Nota de Acceso a la Universidad (NAU) y un 13,88 en las específicas, un resultado de matrícula de honor que consiguió sin perder la calma e incluso mientras seguía un tratamiento con antibióticos.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos vuelto a conversar con Iago para saber cómo ha cambiado su vida desde entonces. Hoy, el joven ha cumplido lo que entonces ya apuntaba: estudia Diseño de Moda en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid.

Su nueva vida en Madrid

Su día a día ahora transcurre lejos de casa, en una residencia de estudiantes en la zona de Vicálvaro, a unos 20 minutos en autobús del campus.

Iago describe una etapa intensa y de adaptación constante. Confiesa que al principio le costó el cambio de ciudad, ya que Sax es una localidad pequeña con poco más de 10.000 habitantes. Pensando en la adaptación durante este primer año, decidió optar por vivir en una residencia de estudiantes para así conocer a más gente.

El ritmo universitario le ha mantenido ocupado durante todo el curso, especialmente ahora que acaba de terminar los exámenes. Aun así, también ha encontrado espacio para disfrutar de la ciudad.

Reconoce que ha estado "superliado" con la universidad, aunque valora el ambiente madrileño: "Madrid es una ciudad muy abierta para hacer planes. Siempre hay cosas que hacer".

El alicantino también reconoce que los primeros meses de curso fueron duros, ya que en su clase hay gente "con mucho nivel". Pero, con el paso de los meses ha ido cogiendo el ritmo y ahora "mucho mejor". Incluso ha descubierto otras disciplinas dentro de la moda que le apasionan, como la fotografía.

Ese dinamismo, sin embargo, también ha tenido un coste en sus hábitos. Uno de los cambios más claros ha sido su relación con la lectura. En su pueblo le dedicaba mucho más tiempo, pero ahora la rutina es otra. Explica que entre trabajos y vida en la residencia, ya no tiene tanto tiempo para este pasatiempo.

"En la residencia todo el mundo quiere hacer cosas y parte de nuestro tiempo libre lo aprovechamos para conocer la ciudad", afirma.

Su experiencia con la PAU

Con la Selectividad a la vuelta de la esquina para miles de estudiantes de la Comunidad Valenciana, Iago observa ese momento desde la distancia y con perspectiva.

Su mensaje es claro, que los estudiantes sientan menos presión y más confianza.

Asegura que transmite este consejo a sus propios amigos que se preparan ahora: "No se tienen que estresar tanto porque al final es un examen, el estrés lo único que te va a hacer es agobiarte".

Recuerda que él afrontó la prueba con tranquilidad porque llevaba el temario trabajado durante el curso y porque no necesitaba una nota especialmente alta para acceder a la carrera que quería.

De hecho, considera que su resultado fue la consecuencia natural de un trabajo constante y de una decisión personal de exigirse al máximo en ese momento.

Su visión

Iago insiste en desmontar la idea de que la PAU define el futuro. "Siempre nos encerramos en que ese examen va a determinar el futuro y toda nuestra vida, y no creo que sea para nada así".

Para él, la prueba es simplemente un "trámite", una etapa dentro de un recorrido mucho más amplio. "Es un paso más para llegar a donde quieres".

También lanza un mensaje de alivio para quienes no logren el resultado esperado a la primera. Recuerda que siempre hay alternativas, como repetir convocatoria o intentarlo más adelante.

Y cierra con una reflexión, que resume bien su visión actual. "Si tienes que recorrer un camino un poco más largo, se hace. Si realmente es lo que quieres, y tienes fuerza de voluntad, al final acabas haciendo lo que quieres", concluye.