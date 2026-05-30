Ya está en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe estacionar el coche con tu perro sin una ventilación adecuada

Un perro en un coche, en una imagen de Shutterstock.

La Ley de Bienestar Animal ya se encuentra en vigor y establece una norma clara que afecta directamente a quienes viajan con sus mascotas: no se puede dejar a un perro dentro de un coche estacionado si no se garantiza una ventilación y una temperatura adecuadas.

El objetivo de esta medida es evitar situaciones de riesgo que puedan comprometer la salud o incluso la vida del animal cuando permanece en un espacio cerrado sin condiciones óptimas.

En los últimos años, los animales de compañía han pasado a ocupar un lugar central en la vida de muchas personas. Ya no son solo mascotas, sino miembros de la familia que acompañan en el día a día, en viajes, escapadas de fin de semana o incluso en desplazamientos rutinarios.

Esta nueva realidad ha cambiado la forma en la que se convive con ellos, pero también ha puesto sobre la mesa una cuestión clave. Viajar con animales implica responsabilidades concretas que no siempre se tienen presentes.

Cada vez es más habitual ver perros en terrazas, hoteles, transportes e incluso en oficinas, lo que refleja una integración cada vez mayor en la vida social.

Sin embargo, esa presencia constante también exige prestar atención a su bienestar en todo momento, especialmente cuando se trata de traslados en coche, donde las condiciones pueden cambiar rápidamente y volverse peligrosas si no se controlan.

En este contexto, la legislación detalla con precisión qué se entiende por transporte adecuado de animales. En el artículo 59 de la norma se establece que la persona responsable debe garantizar, en primer lugar, que "los animales estén en condiciones de realizar el viaje previsto".

Además, añade que se deben atender "todas las necesidades fisiológicas y etológicas de los animales", es decir, no solo las físicas, sino también las relacionadas con su comportamiento y bienestar emocional.

El texto legal va más allá y exige que el medio de transporte, incluido el vehículo particular, disponga de un sistema de climatización y ventilación suficiente para mantener a los animales "dentro de su rango de confort".

También se indica que los contenedores deben colocarse de forma que todos los ejemplares dispongan de las mismas condiciones, evitando situaciones de desigualdad térmica o falta de aireación. Todo ello, subraya la ley, debe hacerse garantizando tanto la seguridad vial como la integridad del propio animal.

Además, se establece que los animales deben estar protegidos frente a condiciones adversas y que no pueden quedar sin supervisión en el interior del vehículo si esto puede perjudicar su salud o seguridad.

La norma también recuerda la importancia de proporcionar agua, alimento y descansos adecuados en función de la especie y el tamaño del animal.

Por su parte, el artículo 60 incide directamente en los animales de compañía y en situaciones como la que motiva este debate.

En él se especifica que, cuando deban permanecer en vehículos estacionados, "se adoptarán las medidas pertinentes para que la aireación y la temperatura sean adecuadas".

Además, los animales no deben quedarse solos en el vehículo, sino que deben quedarse acompañados. "No dejarlos solos dentro de vehículos cerrados, expuestos a condiciones térmicas o de cualquier otra índole que puedan poner su vida en peligro", describe el artículo 24 de esta ley.

Finalmente, la ley también regula el tipo de transporte, indicando que los animales deben viajar en habitáculos adaptados o en el mismo espacio que su responsable, siempre respetando la normativa de seguridad vial.