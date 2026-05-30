À Punt investiga a través de Zoom el retroceso de la clase media en España

La clase media atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. Varios informes sociológicos y económicos alertan de un retroceso histórico de este sector de la población, que cada vez ve más difícil mantener la estabilidad económica y social que durante años había representado.

Zoom, el programa de investigación presentado por Jose Sáez, analiza las causas y las consecuencias de esta transformación social este lunes 1 de junio a las 22:45 horas en À Punt.

En solo treinta años, la clase media española ha pasado de representar el 58% de la población en 1994 al 43% en 2024.

Detrás de esta caída hay una combinación de factores que están cambiando profundamente la sociedad: el encarecimiento de la vivienda, la precariedad laboral, la pérdida de poder adquisitivo y la dificultad creciente para garantizar un futuro mejor a las nuevas generaciones.

Hoy, formar parte de la clase media implica poder acceder a una vivienda sin destinar la mayor parte de los ingresos. Pero el acceso a un alquiler o una hipoteca asequible se ha convertido ya en el principal factor de desigualdad.

Mientras tanto, millones de personas con trabajo estable continúan sin llegar a final de mes, una realidad que ha consolidado el fenómeno del “trabajador pobre”.

El programa también pone el foco en los más jóvenes. Una generación más formada que nunca afronta un futuro marcado por la incertidumbre, la precariedad y unas expectativas de vida inferiores a las de sus padres. Un escenario que está provocando frustración, desencanto y una creciente desconfianza hacia el sistema.

Según datos de Cáritas, 4,3 millones de personas se encuentran en situación de exclusión severa, entre ellas 2,5 millones de jóvenes menores de 25 años.

Una realidad que coincide con el auge de discursos radicales y autoritarios entre parte de la juventud europea y que refleja el malestar de una generación que siente que el contrato social se ha roto.

Zoom analiza también las consecuencias de una sociedad cada vez más polarizada, donde la distancia entre ricos y pobres no deja de crecer.

Expertos, economistas y testimonios explican hasta qué punto todavía es posible revertir esta situación o si el modelo de clase media que definió décadas de estabilidad está llegando a su fin.