El refugio de Maxi Iglesias junto al mar: conocido por su casco antiguo medieval y playas de aguas cristalinas

Maxi Iglesias y la playa de la Olla en Altea.

Altea se ha convertido en uno de esos rincones del Mediterráneo donde muchos famosos encuentran refugio entre calles blancas, un casco antiguo con esencia medieval y playas de aguas cristalinas.

La localidad alicantina, conocida por su cúpula azul y sus vistas al mar, vuelve a colarse en las redes sociales gracias a una nueva visita de Maxi Iglesias.

La provincia de Alicante continúa conquistando a rostros conocidos que aprovechan cualquier escapada para disfrutar de la Costa Blanca. Uno de los últimos en dejarse ver por la terreta ha sido Maxi Iglesias, que ha compartido varias imágenes junto a amigos en sus redes sociales durante unos días de desconexión.

Sus seguidores no tardaron en reconocer algunos de los escenarios elegidos por el actor. Bajo el título de "La logística para conocer a la pequeña Zoe", Iglesias publicaba tres fotografías que resumían el viaje. En la primera aparecía junto a dos amigos en la estación de Chamartín, poniendo rumbo a Alicante.

La segunda instantánea trasladaba la escena a Benidorm, cerca de la conocida calle Derramador, con el inconfundible skyline de la ciudad de fondo.

La última imagen llevaba directamente hasta Altea. El paisaje correspondía a la playa de la Olla, concretamente a la zona del restaurante del mismo nombre, con unas vistas privilegiadas al Mediterráneo.

Frente a la costa destacan dos formaciones muy reconocibles: L’Illeta, a la que se puede acceder nadando, y L’Illot, convertidas en una de las estampas más fotografiadas del litoral alteano.

No es la primera vez que Maxi Iglesias disfruta de la provincia de Alicante. El pasado año sus visitas eran frecuentes, aunque entonces el destino elegido era sobre todo Santa Pola, coincidiendo con la etapa en la que mantenía una relación con la empresaria Ioane Astondoa.

Ahora, sin embargo, la vida sentimental del actor vuelve a ocupar titulares, ya que desde hace meses los rumores apuntan a una posible relación con la veterana actriz Aitana Sánchez-Gijón.

Un rincón tranquilo

La playa de la Olla se ha consolidado como uno de los espacios más singulares de Altea.

Según destaca Turisme Comunitat Valenciana, se trata de "un paraje natural de un kilómetro y medio de extensión que combina bolos, roca y arena". Su ambiente tranquilo la convierte en un lugar ideal para quienes buscan relajarse junto al mar o disfrutar de actividades al aire libre.

Además de sus aguas cristalinas y de las vistas a L’Illeta y L’Illot, la zona próxima a Porto Senso cuenta con un espacio habilitado para mascotas, lo que la convierte también en una playa frecuentada por quienes viajan con perros.

El entorno y la calma del lugar han hecho de este rincón uno de los más apreciados de la Costa Blanca.

El encanto del casco antiguo

Más allá de sus playas, Altea presume de uno de los cascos históricos más bonitos de la provincia de Alicante.

Turismo de la Comunitat Valenciana recuerda que sus "casas blancas y cúpulas azules" le han valido el sobrenombre de "cúpula del Mediterráneo", convirtiéndola en uno de los destinos más visitados de la Comunitat.

Pasear por el Conjunto Histórico del Baluarte y Recinto Renacentista de la Villa es adentrarse en calles empedradas, fachadas blancas repletas de buganvillas y miradores con vistas al mar.

Desde el Portal Vell hasta la plaza de la Iglesia de Nuestra Señora del Consuelo, cada rincón parece diseñado para una fotografía.

La localidad también ofrece calas, rutas de senderismo y actividades náuticas que completan la experiencia.

Lugares como Cap Negret, Mascarat o la Serra de Bèrnia convierten a Altea en mucho más que un destino de verano.