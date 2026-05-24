Así es la piedra de Alicante que separa la Corona de Castilla y la Corona de Aragón: está escondida entre almendros

El tratado lo firmaron Jaime I de Aragón y el infante Alfonso de Castilla, futuro Alfonso X el Sabio.

Hay carreteras del interior de Alicante que esconden mucho más que curvas de montaña y paisajes de almendros. En una de las rutas más frecuentadas por ciclistas y senderistas de la provincia, muy cerca de Relleu, permanece casi desapercibida una piedra que cambió para siempre el mapa de España hace casi ocho siglos.

A simple vista parece un pequeño monolito perdido entre el monte. Sin embargo, ese punto marca el recuerdo del Tratado de Almizra, el acuerdo firmado el 26 de marzo de 1244 por Jaime I de Aragón y el infante Alfonso de Castilla (futuro Alfonso X el Sabio) para poner fin a las disputas territoriales entre ambos reinos.

Aquel pacto definió las fronteras entre la Corona de Aragón y la Corona de Castilla en el antiguo Reino de Valencia.

Su influencia sigue siendo visible hoy en día: la línea acordada explica en gran parte por qué el valenciano mantiene mayor presencia en las comarcas del norte de Alicante, mientras que el castellano predomina en buena parte del sur de la provincia. La histórica piedra se encuentra junto a una de las ascensiones clásicas del ciclismo alicantino: la subida a la conocida "casa roja de Relleu".

Durante años, esa vivienda de color rojizo situada en lo alto de la montaña sirvió como referencia para los deportistas, aunque actualmente está derruida y muchos visitantes pasan de largo sin encontrarla.

El recorrido, plagado de curvas y desniveles moderados, se ha convertido en una especie de examen previo para quienes entrenan antes de afrontar puertos más exigentes de Alicante. La recompensa no es solo deportiva.

Desde la parte alta se obtienen panorámicas del interior de la Marina Baixa y también se puede descubrir este rincón cargado de historia medieval.

A pocos metros de la carretera, protegido por una pequeña estructura, el monolito recuerda con una inscripción la firma del tratado y los nombres de los dos dirigentes que sellaron la paz entre ambos territorios. La importancia histórica del acuerdo sigue muy presente en la provincia.

Cada 25 de agosto, el municipio de Campo de Mirra, donde se firmó el pacto, recrea el encuentro entre las coronas de Castilla y Aragón en una representación que atrae a numerosos visitantes. Pero la zona ofrece mucho más que patrimonio histórico.

Muy cerca se encuentra la pasarela suspendida del pantano de Relleu, conocida popularmente como el "Caminito del Rey alicantino".

El recorrido discurre sobre una estructura de madera anclada a la roca que termina en un mirador con suelo de cristal suspendido sobre el barranco.