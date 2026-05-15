Ya es oficial: la ayuda de hasta 400 euros al mes para pagar el alquiler si vives en Alicante

Pagar un alquiler en Alicante es cada vez más complicado, sobre todo para los jóvenes que intentan independizarse. Los precios de la vivienda siguen subiendo y encontrar un piso a un coste razonable se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos.

En este escenario, las ayudas públicas para hacer frente al alquiler se han convertido en un balón de oxígeno para muchas personas. Ahora, el Ayuntamiento de Alicante ha confirmado una nueva convocatoria que permitirá recibir hasta 400 euros al mes para ayudar a pagar la vivienda habitual.

La situación del mercado inmobiliario preocupa desde hace tiempo tanto a inquilinos como a expertos del sector. En muchas zonas de Alicante, el precio de los alquileres ha alcanzado cifras difíciles de asumir para salarios medios y bajos.

A esto se suma el aumento del coste de vida en general. Facturas, alimentación, transporte o suministros básicos han encarecido todavía más el día a día de miles de familias. Por eso, cualquier ayuda económica destinada al alquiler puede marcar una gran diferencia a final de mes.

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado las bases de las ayudas al alquiler para jóvenes correspondientes a 2026. Se trata de una línea de subvenciones dirigida a personas de entre 18 y 35 años que residan en la ciudad y que necesiten apoyo para afrontar el pago de su vivienda habitual.

El plazo de presentación de estas ayudas es del 14 de mayo hasta 12 de junio de 2026.

La ayuda podrá alcanzar un máximo de 400 euros mensuales durante todo el año 2026. Esto significa que cada beneficiario podrá recibir hasta 4.800 euros anuales, una cantidad importante para aliviar el gasto del alquiler en un momento especialmente complicado para el acceso a la vivienda.

Según recogen las bases aprobadas por el Ayuntamiento, estas ayudas están pensadas exclusivamente para viviendas completas destinadas a residencia habitual y permanente.

Es decir, no se incluyen habitaciones alquiladas ni subarrendamientos. Además, el inmueble deberá encontrarse en Alicante capital y el contrato de alquiler tendrá que tener una duración mínima de un año.

Otro de los requisitos importantes es el precio del alquiler. Para poder optar a la subvención, la renta mensual no podrá superar los 1.000 euros.

En cuanto a los solicitantes, deberán ser mayores de edad y no superar los 35 años en el momento de presentar la solicitud. También será obligatorio acreditar residencia legal en España y estar empadronado en la vivienda para la que se solicita la ayuda.

El Ayuntamiento también establece límites económicos para acceder a estas ayudas. No podrán beneficiarse quienes hayan obtenido ingresos superiores a 29.400 euros anuales en la declaración de la renta de 2025.

Ese límite también se aplicará al conjunto de ingresos de la unidad de convivencia.

Además, quedan excluidas las personas propietarias de otra vivienda, salvo determinadas excepciones, como casos de separación, divorcio o situaciones en las que no puedan disponer del inmueble por motivos ajenos a su voluntad.

Para tramitar la ayuda será necesario presentar diversa documentación. Entre ella, el contrato de alquiler completo, documentos identificativos, justificantes bancarios de los pagos del alquiler y la declaración de la renta correspondiente a 2025.

Todos los trámites deberán realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alicante.

El plazo para solicitar estas ayudas será de 30 días naturales desde la publicación oficial de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

El presupuesto inicial destinado a esta convocatoria asciende a 248.000 euros, aunque el consistorio deja abierta la posibilidad de ampliarlo en caso de que el número de solicitudes sea elevado.

Las ayudas se concederán mediante un sistema de concurrencia competitiva, es decir, las solicitudes serán valoradas según distintos criterios establecidos en las bases. Por ejemplo, se otorgará puntuación adicional a familias numerosas, familias monoparentales y personas con discapacidad.