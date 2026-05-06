Ya está en vigor: la ayuda de 570 euros al mes para desempleados con menos de 1 año trabajado

Las personas que se han quedado sin empleo y no han llegado a cotizar un año ya pueden acceder a un subsidio de hasta 570 euros mensuales. Se trata de la ayuda por cotizaciones insuficientes del SEPE, dirigida a quienes no alcanzan los 360 días necesarios para cobrar el paro.

Quedarse sin trabajo nunca llega en buen momento. Los gastos siguen corriendo, las facturas no esperan y la incertidumbre pesa más de lo que uno quisiera reconocer. Es una situación que obliga a reajustar planes y prioridades casi de un día para otro.

Sin embargo, el sistema contempla alternativas para quienes no han tenido tiempo suficiente de generar derecho a una prestación contributiva. Aunque hayas trabajado menos de un año, existen ayudas pensadas precisamente para evitar un problema mayor.

Este subsidio está dirigido a personas desempleadas que se encuentran en situación legal de paro y que han cotizado al menos 90 días, pero no alcanzan los 360 necesarios para acceder al paro.

Según explican desde el propio SEPE, "podrás beneficiarte de este subsidio si has trabajado menos de un año y cumples los requisitos establecidos".

Además, se tienen en cuenta todas las cotizaciones acumuladas que no se hayan utilizado previamente para otra prestación. Incluso es posible acceder a la ayuda si se mantienen trabajos a tiempo parcial, siempre que la suma de jornadas no alcance una completa.

Requisitos clave

Para solicitar esta ayuda, es imprescindible estar en situación de desempleo, -total o parcial-, y haber trabajado al menos 90 días. También es necesario no tener derecho a la prestación contributiva y estar inscrito como demandante de empleo.

Otro de los puntos clave es acreditar falta de ingresos o, en su defecto, responsabilidades familiares. Tal y como detalla el SEPE, el solicitante debe presentar una declaración responsable con sus rentas y las de su unidad familiar.

El plazo tampoco es menor: la solicitud debe presentarse dentro de los seis meses siguientes a la situación de desempleo. De no hacerlo en ese tiempo, la ayuda puede ser denegada.

Cuantía y duración

La cuantía del subsidio depende directamente del IPREM, fijado actualmente en 600 euros mensuales. Esto se traduce en una ayuda que arranca en el 95% de ese indicador, es decir, unos 570 euros al mes durante los primeros seis meses.

A partir de ahí, la cantidad va descendiendo progresivamente: al 90% entre el día 181 y el 360, y al 80% a partir de entonces.

En cuanto a la duración, varía según el tiempo cotizado y si existen responsabilidades familiares. Puede ir desde los tres meses en el caso mínimo hasta un máximo de 21 meses si se cumplen determinadas condiciones.

"La duración máxima del subsidio dependerá del periodo cotizado y de la situación familiar", subraya el SEPE.

El pago se realiza mensualmente, entre los días 10 y 15 del mes siguiente, mediante ingreso en la cuenta bancaria del beneficiario.