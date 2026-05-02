El mercadillo de antigüedades en un pueblo donde encontrar joyas: abre todos los domingos

No hay nada como pasar un domingo en familia y pasear sin prisas por un rastro de antigüedades para descubrir todo tipo de objetos históricos.

Y es que existen pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Y luego está Polop de la Marina, donde el tiempo se acumula, se mezcla y se vende cada domingo por la mañana entre puestos improvisados, mesas plegables y miradas curiosas.

A los pies de la montaña y con el murmullo constante de las fuentes, el rastro de antigüedades de Polop no es un mercado al uso. Es más bien un pequeño ritual semanal donde coleccionistas, vecinos y visitantes se encuentran para buscar o simplemente dejarse sorprender.

Aquí no hay escaparates pulidos ni etiquetas pretenciosas. Hay cajas de madera llenas de objetos que piden ser tocados y relojes que ya no marcan la hora pero sí una época, postales amarillentas, lámparas con historias invisibles, vajillas incompletas que alguien decidió no abandonar del todo.

El encanto está en el azar. Puedes llegar sin intención de comprar nada y acabar llevándote una pieza que no sabías que necesitabas. O quedarte charlando con un vendedor que te cuenta de dónde salió ese espejo o quién usó ese anillo. Porque en este rastro, cada objeto viene con relato, aunque no siempre sea el mismo dos veces.

El ambiente es tranquilo, casi íntimo. No hay prisa. Se pasea despacio, se observa, se negocia con una sonrisa. Y entre puesto y puesto, aparece la silueta del casco antiguo de Polop, recordando que el pueblo también forma parte de la experiencia.

Abre todos los domingos, y aunque podría parecer uno más en el mapa de mercadillos, tiene algo difícil de explicar, como una sensación de descubrimiento constante, como si cada visita ofreciera una versión ligeramente distinta del mismo lugar.

Polop

Si buscas una escapada con encanto, el corazón del pueblo es la Plaza de los Chorros, donde puedes ver sus famosas 221 fuentes de agua, un espectáculo visual y sonoro único.

Desde allí, los vecinos recomiendan subir por las calles empedradas del casco antiguo hasta los restos del Castillo de Polop y su cementerio literario (que inspiró a Gabriel Miró); las vistas desde la cima hacia el Monte Ponoig, conocido como el "León Dormido", son sencillamente impresionantes. Para completar la experiencia, puedes visitar el curioso Museo de Pequeños Modelos (Museo de la Tortura), terminando el día con una buena olleta de blat en algún restaurante local.