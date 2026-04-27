El impresionante mercadillo que abre al aire libre todos los sábados en este pueblo soleado

Cuando llega el fin de semana, no siempre se puede (ni se debe) hacer grandes planes e irse muy lejos o gastar mucho dinero.

A veces simplemente basta con recorrer unos pocos kilómetros para descubrir lugares que tenemos más cerca de lo que pensamos, y una buena manera de hacerlo es a través de los mercadillos semanales.

Entre todos, hay uno que destaca especialmente por su tamaño, ambiente y variedad y se trata del Mercadillo La Marina - Street Market, un clásico de los sábados que convierte la mañana en un pequeño viaje entre puestos, olores y oportunidades.

Ubicado en la zona de La Marina, este mercadillo se ha ganado fama tanto entre locales como entre visitantes que buscan algo más que una simple compra. Aquí no vienes solo a comprar, vienes a pasear, a curiosear y a dejarte sorprender.

Desde primera hora de la mañana, el recinto empieza a llenarse de vida. Filas y filas de puestos ofrecen prácticamente de todo como ropa a buen precio, calzado, bolsos, complementos, frutas y verduras frescas, especias, plantas… incluso pequeños objetos curiosos que no sabías que necesitabas hasta que los ves. Es ese tipo de sitio donde siempre acabas llevándote algo.

Pero lo que realmente marca la diferencia no es solo la variedad, sino el ambiente. Hay un aire relajado, muy mediterráneo, donde se mezclan acentos, risas y el bullicio típico de mercado. Es fácil escuchar varios idiomas a la vez mientras avanzas entre los puestos, lo que le da un toque muy particular y abierto.

Además, el clima juega a favor. Con más de 300 días de sol al año en la zona, pasear por este mercadillo en invierno o verano es un plan casi asegurado. Eso sí, en los meses más calurosos conviene ir pronto para disfrutarlo con más tranquilidad.

Otro punto a favor es su tamaño. No es un mercadillo pequeño que recorres en diez minutos, pues aquí puedes estar perfectamente una o dos horas dando vueltas, comparando precios y descubriendo rincones. Y si te gusta regatear un poco, también tendrás ocasión.

Muy cerca, además, encontrarás bares y cafeterías donde hacer una pausa, tomar algo y seguir con el plan. Porque este tipo de mercados no son solo para comprar, sino para vivirlos con calma.

En definitiva, el Mercadillo La Marina - Street Market es uno de esos planes sencillos que funcionan siempre gracias a ser accesible, animado y con ese encanto local que convierte una mañana cualquiera en algo diferente. Perfecto para empezar el fin de semana con buen ambiente y, quién sabe, con alguna que otra ganga bajo el brazo.