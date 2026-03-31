Es oficial: la Ley de Bienestar Animal obliga a denunciar la desaparición de su mascota en un plazo máximo de 48 horas

Los dueños de mascotas están obligados a comunicar su desaparición en un plazo máximo de 48 horas desde que se produce, según establece la legislación vigente en España. No hacerlo puede suponer un incumplimiento de las responsabilidades legales como tutor del animal.

En los últimos años, los animales de compañía han dejado de ser simples mascotas para convertirse en un miembro más de la familia. Comparten nuestro día a día, generan vínculos emocionales profundos y dependen completamente de nosotros para su bienestar.

Por eso, cada vez cobra más importancia el compromiso de cuidarlos como tal, garantizando no solo su alimentación o salud, sino también su seguridad y protección ante cualquier situación.

La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales recoge de forma clara las obligaciones de los propietarios. En su artículo 24, recuerda que "todas las personas están obligadas a tratar a los animales conforme a su condición de seres sintientes".

Entre las responsabilidades más relevantes, la norma insiste en que los tutores deben "mantenerlos en unas condiciones de vida dignas" y "ejercer sobre los animales la adecuada vigilancia y evitar su huida", reforzando así la idea de que su cuidado va mucho más allá de lo básico.

Obligación de avisar

Uno de los puntos clave de esta ley es la obligación de comunicar la pérdida del animal. El texto es directo: los responsables deben "comunicar a la autoridad competente la pérdida o sustracción del animal en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se produjo la misma".

Este requisito no es menor. La normativa también establece que un animal se considera extraviado cuando vaga sin control, incluso si está identificado, siempre que su dueño haya notificado su desaparición en el tiempo y forma establecidos.

La Ley considera como animal extraviado "todo aquel que dentro del ámbito de esta ley que, estando identificado o bien sin identificar, vaga sin destino y sin control, siempre que sus titulares o responsables hayan comunicado su extravío o pérdida en la forma y plazo establecidos a la autoridad competente".

Responsabilidad del propietario

La ley subraya que tener una mascota implica asumir responsabilidades constantes. Desde garantizar su identificación permanente hasta acudir al veterinario cuando sea necesario o evitar situaciones de riesgo, como dejarlos en vehículos cerrados.

Además, el propietario responde de los posibles daños o perjuicios que el animal pueda ocasionar, lo que refuerza la importancia de cumplir con todas las obligaciones legales.